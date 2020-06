Usa os serviços da Huawei no seu smartphone? É hora de apostar neles

A Huawei sempre apostou em dar aos seus utilizadores os melhores serviços. Para isso apostou em criar as suas propostas próprias e principalmente sem depender de qualquer outra empresa ou serviço. Assim controla todos os processos com resultados óbvios.

Claro que o resultado destas criações estão incorporados nos smartphones da marca, para proveito dos utilizadores. Muitas vezes estes são usados e certamente nem se dá por isso. É por isso que é hora de conhecer os serviços da Huawei no seu smartphone.

A aposta da Huawei é grande e criou vários serviços para ser autónoma e independente. São ofertas são capazes como as da concorrência, mas com uma vantagem. Ao estarem integrados no smartphone da marca, são nativos e muitas vezes se dá por eles, mesmo sendo entretanto essenciais.

A app Saúde que concentra o seu bem-estar

A primeira proposta é a app Saúde. Disponível nativamente em qualquer smartphone Huawei, torna-se o centro de toda a atividade física do utilizador. Aqui podem consultar e registar o exercício que, mesmo sem darem por isso vão fazendo.

Sempre que andam, correm ou fazem exercício ele é registado, de forma precisa e até de forma manual. Isso permite que posteriormente possam consultar todos os registos, não apenas do dia, mas com um histórico que vai sendo registado e acumulado.

Porque o mundo não se foca apenas no smartphone, a app Saúde consegue também recolher dados dos smartwatches e das smartbands da marca. Aqui temos ainda mais dados, como a medição do ritmo cardíaco, do SpO2 e até dos níveis de stress.

É igualmente aqui que fazem a gestão dos diferentes dispositivos da marca. É o ponto de entrada no primeiro momento e onde depois recorrem para os atualizar com novidades. A app Saúde é um exemplo claro do que a Huawei faz de melhor.

Música para que esteja sempre entretido e ligado ao mundo

Uma novidade recente é a app Música e o serviço associado. Depois de vermos muitos serviços chegarem ao mercado, a Huawei resolveu apostar numa proposta para cada utilizador e cada smartphone.

Aqui é possível encontrar os mais recentes êxitos dos mais conceituados artistas. Depois de escolherem os géneros que mais apreciados, é hora de imergir em tudo o que o serviço Música tem para oferecer.

Claro que a inteligência artificial tem aqui um papel importante, dando ao utilizador propostas de audição ajustadas ao gosto de cada um. Estas são listas que incluem tanto temas recentes como temas mais antigos.

Esta é uma das melhores propostas da marca, ao darem aos utilizadores a sua própria fonte de música Porque é um serviço essencial, a Huawei está a oferecer 3 meses do seu serviço Música a todos os utilizadores que comprarem um novo smartphone Huawei.

Uma Cloud que usa sem sequer dar por isso

Por fim temos o serviço que os utilizadores mais deve usar, apesar de não darem por isso. Falamos da Cloud da Huawei, que está em cada smartphone, ativa e a a ser usada para guardar os dados dos utilizadores.

É aqui que os contactos, as fotografias, as notas e até os registos de voz são guardados em segurança. Claro que sempre que precisarem de mudar de telefone ou simplesmente de uma reposição de fábrica, é aqui que os dados são recolhidos e posteriormente repostos.

Sendo um verdadeiro serviço Cloud, a proposta da Huawei não se fica certamente limitada ao smartphone. Integra-se em todo o ecossistema da marca e está acessível no MatePad Pro ou noutros tablets, bem como no PC e no browser. Todos os seus ficheiros a qualquer hora e principalmente em qualquer lugar.

A marca está a ajudar os utilizadores e tem assim uma oferta por 12 meses que é somada aos 5GB base. Quem comprar um flagship da Huawei terá por 12 meses mais 50GB e quem comprar um smartphpone da gama média tem principalmente 15GB de oferta pelo mesmo período.

Estas são as principais ofertas da Huawei num ecossistema acima de tudo muito mais alargado. A sua loja está com cada vez mais ofertas em termos de apps e quem sabe em breve teremos também em Portugal o seu serviço de vídeo. Se usa um smartphone Huawei, é hora de apostar nos serviços da Huawei e ver o que eles têm para oferecer de único.