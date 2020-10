Tem um iPhone? Chegou o novo iOS 14.1… instale já

Depois da versão para programadores, a Apple lançou agora a versão 14.1 do iOS para todos os utilizadores. As novidades são várias e têm como objetivo a estabilidade do sistema. Além do iOS 14.1, que vem já optimizado para o novo iPhone 12, a Apple lançou também o iPadOS 14.1 e tvOS 14.1.

Conheçam as principais novidades dos sistemas.

Há cerca de uma semana a Apple libertou o iOS 14.1, o iPadOS 14.1 e o tvOS 14.1 para todos os utilizadores por um breve período. No entanto, os sistemas foram retirados do ar pouco tempo depois. Agora é mesmo a sério, e o sistemas já estão disponíveis para atualizar os seus dispositivos.

Novidades do iOS 14.1

O iOS 14.1 inclui melhorias e correções de erros para o iPhone.

Suporte para reprodução e edição de vídeo HDR de 10 bits na aplicação Fotografias, no iPhone 8 e posterior.

Resolução de um problema que fazia com que alguns widgets, pastas e ícones aparecessem em tamanho reduzido no ecrã principal.

Resolução de um problema que podia levar à remoção de aplicações de pastas, ao arrastar widgets no ecrã principal.

Resolução de um problema que fazia com que alguns e‑mails fossem enviados a partir de um alias incorreto, no Mail.

Resolução de um problema que podia impedir a apresentação da informação de região nas chamadas recebidas.

Resolução de um problema em alguns dispositivos em que selecionar o modo ampliado e um código alfanumérico podia causar a sobreposição do botão de chamada de emergência no ecrã bloqueado com o espaço de introdução de texto.

Resolução de um problema que, por vezes, impedia alguns utilizadores de descarregar ou adicionar músicas à biblioteca, ao visualizar um álbum ou lista de reprodução.

Resolução de um problema que podia fazer com que os zeros não aparecessem na Calculadora.

Resolução de um problema que podia levar à diminuição temporária da resolução de vídeo em streaming no início da reprodução.

Resolução de um problema que impedia alguns utilizadores de configurarem o Apple Watch de um membro da família.

Resolução de um problema que causava a apresentação incorreta do material da caixa do Apple Watch na aplicação Apple Watch.

Resolução de um problema na aplicação Ficheiros que podia levar alguns fornecedores de serviços na nuvem geridos por MDM a apresentarem incorretamente o conteúdo como indisponível.

Melhoria da compatibilidade com pontos de acesso sem fios Ubiquiti.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple.

Esta atualização ocupa cerca de 500 MB. Para proceder à sua instalação basta ir a Geral > Atualização de Software.

O iOS 14.1 está disponível para os seguintes modelos:

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS

iPhone 11, iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, iPhone 7

iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus

iPhone SE (2ª geração)

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPod touch (7ª geração)

Relativamente ao iPadOS 14.1 as novidades são as seguintes…

Suporte para reprodução e edição de vídeo HDR de 10 bits na aplicação Fotografias, no iPad Pro de 12,9 polegadas (2.ª geração) e posterior, iPad Pro de 11 polegadas, iPad Pro de 10,5 polegadas, iPad Air (3.ª geração) e posterior, e iPad mini (5.ª geração).

Resolução de um problema que fazia com que alguns widgets, pastas e ícones aparecessem em tamanho reduzido no ecrã principal.

Resolução de um problema que fazia com que alguns e‑mails fossem enviados a partir de um alias incorreto, no Mail.

Resolução de um problema que, por vezes, impedia alguns utilizadores de descarregar ou adicionar músicas à biblioteca, ao visualizar um álbum ou lista de reprodução.

Resolução de um problema que podia levar à diminuição temporária da resolução de vídeo em streaming no início da reprodução.

Resolução de um problema na aplicação Ficheiros que podia levar alguns fornecedores de serviços na nuvem geridos por MDM a apresentarem incorretamente o conteúdo como indisponível.

Está também disponível uma atualização para o HomePod. Esta nova atualização (ver aqui) traz o Intercom, uma funcionalidade que permite reproduzir mensagens através dos alto-falantes instalados na casa, algo parecido ao Alexa Announcements do Amazon Echo.