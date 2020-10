As atualizações do Windows 10 são já certas pela parte da Microsoft. 2 vezes por ano estas são lançadas e trazem sempre melhorias, atualizações e novidades importantes. A ideia é fazer evoluir este sistema operativo de forma quase transparente.

Sabia-se que uma nova atualização estava para chegar, com muitas novidades, principalmente estéticas. Pois a atualização de outubro está já disponível e pode ser descarregada. Depois da versão lançada no início do ano, esta quer trazer ainda mais para o Windows.

Chegou a atualização de outubro de 2020

Para a atualização de outubro de 2020 a Microsoft resolveu separar as novidades em 2 áreas. Falamos do Edge e do próprio sistema operativo, que assim recebem as novidades esperadas. No caso do browser, estas surgem de forma ritmada, mas há agora novidades.

O Edge foi atualizado nesta versão e tem agora os seus separadores integrados com o Windows 10. Isto significa que ao usar as teclas Alt+Tab estes passam a ser mostrados como uma janela de outra aplicação, podendo ser acedidos diretamente.

Muitas novidades no Windows 10

Quanto ao Windows 10, as novidades são muitas. A principal está no Menu Iniciar. Este tem uma nova imagem, com as cores mais adaptadas aos contrastes entre os elementos. Estas novas cores estão disponíveis tanto para o modo claro como para o modo escuro.

A aplicação Definições também teve direito a melhorias e novos elementos. Este passa a ser o ponto de acesso para ainda mais definições e informações sobre o Windows 10. Esta mudança faz parte do plano da Microsoft para transitar da sua interface antiga.

Microsoft criou muitas melhorias nesta versão

No campo das notificações há também mudanças importantes. Estas são mais visíveis e têm agora presente o logo da app que os gerou. Há também um X para fechar, ainda mais visível. Na barra de tarefas, os utilizadores têm uma experiência de utilização também melhorada.

A atualização de outubro de 2020 do Windows 10 pode ser já descarregada e instalada. Será oferecida aos utilizadores pela normal área de atualização do Windows 10, dentro de dias. Sendo uma atualização de menor peso, poderá ser instalada diretamente.