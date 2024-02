Microsoft volta a encher o Windows 11 de publicidade indesejada, agora do Copilot Pro

A Microsoft tem estado a reforçar o Windows 11 com novas funcionalidades de IA, que chegam com o Copilot. Estas estão já presentes e a dar novas capacidades aos utilizadores, com algumas a necessitarem de uma assinatura Pro. Para tentar encaminhar os utilizadores para este modo pago, a Microsoft está agora a voltar a encher o Windows 11 de publicidade indesejada.

Após disseminar a IA com Bing, a Microsoft parece interessada em massificar esta funcionalidade com a sua integração no Windows 11. O Copilot não é um assistente pessoal, mas oferece muitas funções que oferecem acesso à gestão do sistema e a toda a informação que a IA consegue gerar.

A versão Pro do Copilot oferece alguns extras, que os utilizadores também podem explorar e agora surge como uma nova área das definições do Windows 11. Esta parece estar dedicada a promover o Copilot Pro, revelando que este dá acesso a usar versões mais recentes do GPT, incluindo ChatGPT-4 Turbo, e criar imagens de IA com mais rapidez.

Looks like a Copilot Pro subscription card is being added to the Settings Home page, as well as a section for Copilot Pro in Accounts settings which displays billing information. Hidden in the latest Dev and Beta builds. pic.twitter.com/XRS3gRlSfJ — PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth) February 2, 2024

Como é normal, a gigante do software não permite que este anúncio seja removido ou escondido. Os utilizadores apenas podem aceder a 2 botões. Um permite subscrever o Copilot Pro no Windows 11 e o outro dá acesso à lista completa de novidades que esta versão oferece.

Curiosamente, a Microsoft não colocou apenas uma entrada destas nas definições. As referências ao Copilot Pro e ao que oferece estão em 2 zonas distintas, ambas com a mesma informação e acessos. Estas são similares ao que já existia antes com o Office 365 e que também não podia ser removido ou escondido.

Por agora, esta publicidade não desejada surge ainda de forma limitada. Está nas últimas versões de teste do Windows 11, em alguns casos até de forma escondida e não ativa. Espera-se, ainda assim, que seja alargada às versões estáveis que a maioria dos utilizadores usa no dia a dia, ainda que sem data definida para esse passo ser dado.

A Microsoft tem um passado bem recheado de situações em que invade o sistema operativo dos utilizadores com publicidade indesejada. O Windows 11 já teve a sua quota-parte destas situações e desta vez é o Copilot Pro a assumir o destaque. Se os utilizadores querem esta entrada? Na verdade, não, mas é algo que não conseguem controlar.