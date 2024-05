Mudança no copiar e colar do Word transforma esta ferramenta da Microsoft

A Microsoft tem as suas ferramentas de produtividade a melhorar constantemente. O Word é um exemplo disso, com o editor de texto a receber mudanças importantes. Esta ferramenta receberá em breve uma mudança que a mudará para sempre.

Uma mudança transforma o Word completamente

Por vezes as mudanças mais pequenas têm um impacto grande nos utilizadores, ao alterar comportamentos que sempre foram usados. A Microsoft sabe disso e por vezes opta por dar aos utilizadores o que estes têm pedido ao longo dos anos, para facilitar a utilização das suas ferramentas.

Isso acontece agora com o Word, onde um dos seus atalhos mudará e isso levará a uma mudança importante que todos vão apreciar. O conhecido copiar e colar será o alvo da mudança, que passa a respeitar a formatação de texto onde está a ser usado.

Até agora, ao ser usado, o copiar e colar trazia para o documento a formatação da sua origem, o que não era do agrado dos utilizadores. Isso mudará em breve e a formatação a ser usada é a que está presente no documento onde o texto será colado.

Atalho copiar e colar alterado pela Microsoft

Mesmo com a mudança, a Microsoft resolveu manter no Word uma forma de garantir a formatação original. Para isso bastará usar o atalho de teclado CTRL + ALT + V. Nesse caso, ele se comportará normalmente, mas se preferirmos, podemos modificar a configuração para que sempre que o texto for colado seja feito desta forma.

Quem pretender este comportamento deverá alterar as definições do próprio ord. Para isso, deverá ser aberta a opção “Arquivo” > “Opções” > “Avançado” e na secção “Recortar, copiar e colar” deve ser escolhida a opção “Manter no mesmo formato”. Por fim, também é possível usar opção de colar sem formatação, utilizando o atalho de teclado CTRL + SHIFT + V.

Como pode ser visto, esta é uma pequena alteração no copiar e colar, mas que mudará completamente o Word e a sua utilização. Os utilizadores pediram e a Microsoft ouviu o que pretendem, tendo assim aplicado esta mudança que parece importante.