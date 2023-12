O Copilot foi sem qualquer dúvida uma das melhores e mais interessantes novidades da Microsoft para o Windows 11. Esta IA quer mudar como usamos este sistema operativo e como interagimos com todas as suas opções e definições. Agora, e num protótipo, a Dell mostrou como quer elevar ainda mais a IA do Copilot e alterar as configurações do Windows 11.

A importância do Copilot para a Microsoft é muito grande. Esta é a sua IA e para além de estar já no Windows 11, vai também ganhar espaço essencial do Windows 10. Vai ainda mais longe e é até uma das propostas comerciais da Microsoft para as dentro do pacote Microsoft 265 para empresas.

Ainda com pouco que possa ser usado pelos utilizadores, oferece muito do que o Bing tem já acessível, quer para criar informação, quer para outras áreas. A vontade da empresa é ir ainda mais longe e integrar o Copilot com o controlo do sistema e até gerir muitas das apps que ali se encontram.

A Del, parceira próxima da Microsoft, revelou agora o que poderá ser o futuro da integração do Copilot com o Windows 11. Em pequenos vídeos mostrou como conseguirá integrar esta IA com todas as definições do sistema operativo e assim permitir um controlo completo deste.

Com simples comandos, dados por texto ou por voz, parece ser simples gerir o que o Windows 11 oferece aos utilizadores. As áreas de ação são várias e garantem o que aparenta ser uma integração completa e muito profunda entra a IA, o Copilot ou algo similar, e o sistema operativo.

Algo ainda mais interessante no que a Dell revelou, é a aparente possibilidade de dar contexto e a capacidade de interpretação. O utilizador pode ditar o que pretende, de forma simples e sem detalhes, e a IA consegue oferecer rapidamente as alterações necessárias para o conseguir.

Há ainda o acesso dos utilizadores a informação para entenderem as alterações que realizam. Isto permite não apenas controlar o sistema, mas ir mais longe com uma explicação clara do que é feito e o impacto que pode trazer.

Provavelmente estamos ainda longe de ter esta solução acessível num curto espaço de tempo. A própria Microsoft irá fazer crescer o Copilot e dar-lhe acesso a mais informação e uma integração maior com o Windows 11, algo que muito pedem de forma rápida.

A IA está para ficar e este caminho que a Microsoft trilha parece ser a aposta certa. Outros sistemas parecem estar prestes a apostar no mesmo e a criar as suas soluções, para uma gestão e um acesso completa à informação. Há ainda a possibilidade alargada de criar conteúdos diretamente com esta novidade que irá ser acessível por todos.