Crise do petróleo pode parar o mundo. Mas já há países bem preparados

A escalada dos preços do petróleo e do gás, impulsionada pela instabilidade geopolítica, está a testar a resiliência dos mercados energéticos globais. No entanto, algumas nações encontram-se mais bem preparadas para enfrentar esta volatilidade, graças ao seu investimento massivo em tecnologias verdes.

Transição do petróleo para as energias como estratégia de segurança

Num cenário hipotético em que um conflito entre os EUA, Israel e o Irão leva ao encerramento do Estreito de Ormuz, o mundo veria um corte abrupto de um quarto do seu fornecimento de petróleo e gás natural. O Qatar, um gigante do gás natural liquefeito (GNL), suspenderia a sua produção por tempo indeterminado, gerando uma crise de abastecimento.

Contudo, especialistas em energia sublinham que vários países estão hoje numa posição muito mais robusta para enfrentar uma crise deste calibre do que estariam há apenas alguns anos. Jan Rosenow, professor de energia e clima na Universidade de Oxford, atribui esta resiliência ao rápido crescimento das energias renováveis, dos sistemas de armazenamento em baterias e dos veículos elétricos (VE).

Isto não é uma coincidência. Trata-se de uma estratégia deliberada para se afastar da dependência do petróleo importado e para eletrificar a economia.

Afirma Rosenow.

Exemplos desta transição são já visíveis. Na China, mais de metade das vendas de automóveis novos são de modelos elétricos. No Nepal, esse número ultrapassa os 70%. Com a subida dos preços do petróleo, os cidadãos que possuem um VE estão menos vulneráveis do que aqueles que dependem dos combustíveis fósseis.

É uma solução de segurança energética e uma solução de custos.

Explica Kingsmill Bond, analista do think tank energético Ember.

Paquistão: a revolução solar em curso

O aumento não se limita ao petróleo; os preços do gás natural e do GNL também estão a disparar. No entanto, países como o Paquistão demonstram maior resiliência devido a um crescimento sem precedentes da energia solar.

Nabiya Imran, do think tank paquistanês Renewables First, refere que "a adoção generalizada de painéis solares e baterias funciona como uma proteção contra os choques de preços a que os mercados de combustíveis fósseis são tão vulneráveis a nível global".

A crise atual torna as escolhas de investimento mais claras para nações em desenvolvimento na América Latina e em África, que ponderam entre infraestruturas fósseis tradicionais e a aposta em energias renováveis.

Depois de instalado o painel solar, não há custo para o sol. Mas com uma central a gás, tem de pagar todos os dias pelo gás que queima.

Salienta Bond. Segundo ele, "de um só golpe, este conflito aumentou drasticamente o poder e a influência daqueles que querem seguir o caminho solar".

O Paquistão é o exemplo perfeito desta revolução. Nos últimos anos, o país viu uma explosão de painéis solares em telhados de residências e edifícios, impulsionada pela queda dos preços das importações chinesas. Desde 2023, o Paquistão importou cerca de 41 GW em painéis solares da China, o suficiente para alimentar milhões de lares.

Apesar desta evolução, o setor dos transportes do Paquistão continua a ser um ponto vulnerável, dada a sua dependência de petróleo e gasóleo importados. A subida dos preços já levou o governo a tomar medidas como encerrar escolas e ordenar o teletrabalho para reduzir as deslocações.

Ainda assim, no setor elétrico, a nova capacidade solar e eólica permitiu ao Paquistão mitigar a perda de fornecimento de GNL do Qatar, tendo mesmo reduzido as suas importações no ano passado.

As lições da Europa e o caminho a seguir

A ideia de que as energias renováveis garantem segurança energética não é nova. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a Europa enfrentou uma queda drástica no fornecimento de gás russo. Na altura, a Comissão Europeia apresentou as energias renováveis como a principal via para reduzir essa dependência.

Alguns países europeus, como Espanha e Portugal, levaram a lição a sério, aumentando significativamente a instalação de centrais solares, parques eólicos e sistemas de baterias, o que lhes permitiu diminuir as importações de gás natural. Outros, no entanto, cometeram o que Bond considera "um erro": substituíram o gás russo por GNL importado dos EUA e do Qatar, trocando uma dependência por outra.

Paasha Mahdavi, professor de ciência política na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, argumenta que a volatilidade dos preços dos combustíveis fósseis após o conflito na Ucrânia foi um dos principais catalisadores para a adoção de renováveis a nível mundial.

Muitos países viraram-se para as energias renováveis porque estão cansados desta instabilidade de preços, sobre a qual não têm controlo.

Explica.

Com os preços do petróleo a ultrapassarem os 100 dólares por barril e os do gás natural a registarem aumentos de dois dígitos, Rosenow prevê que uma crise energética prolongada apenas irá acelerar a procura por energias renováveis, baterias e veículos elétricos.

Afinal, como ele conclui, "os preços do petróleo e do gás podem estar em alta, mas o sol e o vento não querem saber o que se passa no Estreito de Ormuz".

Leia também: