Dominios.pt lança Summer Mega Promo com até 91% de desconto

Com o verão a aproximar-se, muitos portugueses aproveitam este período para avançar com projetos que foram sendo adiados ao longo do ano. Criar um site, lançar uma loja online ou reforçar a presença digital de um negócio são algumas dessas decisões e agora podem ser feitas com um investimento reduzido.

A dominios.pt acaba de lançar a sua Summer Mega Promo, uma campanha especial que oferece até 91% de desconto em planos de Alojamento Web e Alojamento WordPress, com preços desde apenas 0,69€/mês. A campanha é limitada e termina já esta sexta-feira, 19 de junho.

Criar um site nunca esteve tão acessível

Hoje, ter presença online deixou de ser opcional para empresas, profissionais independentes e marcas pessoais. Um site é muitas vezes o primeiro ponto de contacto com clientes e pode fazer a diferença entre ser encontrado… ou não.

A pensar nisso, a dominios.pt disponibiliza nesta campanha soluções completas de Alojamento Web e Alojamento WordPress com tudo incluído para arrancar rapidamente.

Entre as vantagens estão:

Domínio .PT Grátis durante 1 ano

Certificado SSL incluído

Emails ilimitados incluído

Instalação de WordPress rápida e simples com IA

Suporte técnico especializado em português

Com esta promoção, o custo de entrada baixa significativamente, permitindo lançar um projeto digital praticamente sem investimento inicial.

Alojamento Web ou Alojamento WordPress: qual escolher?

A campanha da dominios.pt inclui duas opções distintas.

Alojamento Web até -90% desde 0,70€/mês

O Alojamento Web é indicado para quem procura flexibilidade e liberdade de configuração.

Permite:

alojar diferentes tipos de sites;

usar várias tecnologias como HTML, PHP ou bases de dados;

instalar WordPress ou outras plataformas;

adaptar configurações mais avançadas.

É uma solução pensada para quem quer maior controlo técnico.

Ver Planos Alojamento Web desde 0,70€/mês

Alojamento WordPress até -91% desde 0,69€/mês

Para quem procura rapidez e simplicidade, o Alojamento WordPress surge como a solução mais direta.

Inclui:

WordPress pré-instalado;

instalação em apenas 1 clique;

ferramentas com Inteligência Artificial;

otimização para velocidade e SEO;

ambiente preparado para WooCommerce.

É a opção ideal para blogs, sites empresariais e lojas online.

Ver planos Alojamento WordPress desde 0,69€/mês

Do zero ao site online em menos de uma hora

O processo foi pensado para ser simples:

Escolher um plano de Alojamento Web ou Alojamento WordPress Registar gratuitamente o domínio .PT Instalar/criar um site WordPress com um descritivo em 1 clique Personalizar com templates ou ferramentas de IA Na prática, é possível ter um site funcional no próprio dia.

Tecnologia profissional incluída

Apesar do preço promocional, a infraestrutura mantém características normalmente associadas a soluções premium:

Páginas ultra-rápidas com implementação do LiteSpeed;

Armazenamento NVMe para maxima velocidade;

Backups automáticos com Jetbackup;

Proteção anti-malware;

Certificado SSL incluído;

Ferramentas de Inteligência Artificial;

Suporte técnico especializado em português.

Promoção termina esta sexta-feira

A Summer Mega Promo da dominios.pt está disponível apenas até 19 de junho e permite aderir a planos de Alojamento Web e Alojamento WordPress com preços desde 0,69€/mês, incluindo domínio .PT grátis no primeiro ano.

Para quem quer lançar um novo projeto, criar um site profissional ou reforçar a presença online antes do verão, esta pode ser uma das oportunidades mais acessíveis do ano.