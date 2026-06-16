Dominios.pt lança Summer Mega Promo com até 91% de desconto
Com o verão a aproximar-se, muitos portugueses aproveitam este período para avançar com projetos que foram sendo adiados ao longo do ano. Criar um site, lançar uma loja online ou reforçar a presença digital de um negócio são algumas dessas decisões e agora podem ser feitas com um investimento reduzido.
A dominios.pt acaba de lançar a sua Summer Mega Promo, uma campanha especial que oferece até 91% de desconto em planos de Alojamento Web e Alojamento WordPress, com preços desde apenas 0,69€/mês. A campanha é limitada e termina já esta sexta-feira, 19 de junho.
Criar um site nunca esteve tão acessível
Hoje, ter presença online deixou de ser opcional para empresas, profissionais independentes e marcas pessoais. Um site é muitas vezes o primeiro ponto de contacto com clientes e pode fazer a diferença entre ser encontrado… ou não.
A pensar nisso, a dominios.pt disponibiliza nesta campanha soluções completas de Alojamento Web e Alojamento WordPress com tudo incluído para arrancar rapidamente.
Entre as vantagens estão:
- Domínio .PT Grátis durante 1 ano
- Certificado SSL incluído
- Emails ilimitados incluído
- Instalação de WordPress rápida e simples com IA
- Suporte técnico especializado em português
Com esta promoção, o custo de entrada baixa significativamente, permitindo lançar um projeto digital praticamente sem investimento inicial.
Alojamento Web ou Alojamento WordPress: qual escolher?
A campanha da dominios.pt inclui duas opções distintas.
Alojamento Web até -90% desde 0,70€/mês
O Alojamento Web é indicado para quem procura flexibilidade e liberdade de configuração.
Permite:
- alojar diferentes tipos de sites;
- usar várias tecnologias como HTML, PHP ou bases de dados;
- instalar WordPress ou outras plataformas;
- adaptar configurações mais avançadas.
- É uma solução pensada para quem quer maior controlo técnico.
Ver Planos Alojamento Web desde 0,70€/mês
Alojamento WordPress até -91% desde 0,69€/mês
Para quem procura rapidez e simplicidade, o Alojamento WordPress surge como a solução mais direta.
Inclui:
- WordPress pré-instalado;
- instalação em apenas 1 clique;
- ferramentas com Inteligência Artificial;
- otimização para velocidade e SEO;
- ambiente preparado para WooCommerce.
- É a opção ideal para blogs, sites empresariais e lojas online.
Ver planos Alojamento WordPress desde 0,69€/mês
Do zero ao site online em menos de uma hora
O processo foi pensado para ser simples:
Escolher um plano de Alojamento Web ou Alojamento WordPress Registar gratuitamente o domínio .PT Instalar/criar um site WordPress com um descritivo em 1 clique Personalizar com templates ou ferramentas de IA Na prática, é possível ter um site funcional no próprio dia.
Tecnologia profissional incluída
Apesar do preço promocional, a infraestrutura mantém características normalmente associadas a soluções premium:
- Páginas ultra-rápidas com implementação do LiteSpeed;
- Armazenamento NVMe para maxima velocidade;
- Backups automáticos com Jetbackup;
- Proteção anti-malware;
- Certificado SSL incluído;
- Ferramentas de Inteligência Artificial;
- Suporte técnico especializado em português.
Promoção termina esta sexta-feira
A Summer Mega Promo da dominios.pt está disponível apenas até 19 de junho e permite aderir a planos de Alojamento Web e Alojamento WordPress com preços desde 0,69€/mês, incluindo domínio .PT grátis no primeiro ano.
Para quem quer lançar um novo projeto, criar um site profissional ou reforçar a presença online antes do verão, esta pode ser uma das oportunidades mais acessíveis do ano.