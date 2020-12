E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos o OPPO Reno4 Pro 5G, falámos de novidades no novo Xiaomi Mi 11 e no Samsung Galaxy S21 Ultra, comparámos a fotografia do Huawei Mate 40 Pro com o iPhone 12 Pro Max, e muito mais.

A OPPO é uma marca chinesa que tem evoluído ao longo dos anos e os seus produtos já começam assim a tornar-se mais populares e cobiçados pelos consumidores.

Recentemente chegou-nos às mãos o smartphone OPPO Reno4 Pro 5G, que foi lançado em agosto deste ano. Depois de alguns testes e experiências, hoje trazemos a nossa análise a este bonito e potente telefone.

Num ano vincado por tantas alterações às nossas rotinas como foi 2020, há certas coisas que teimam em não mudar e uma delas é a chegada de Football Manager.

Todos os anos, por volta desta altura, chega-nos uma nova edição do simulador de gestão de um clube de futebol mais conhecido no Mundo e este ano, não foi exceção.

Football Manager 2021 já se encontra no mercado e o Pplware já teve oportunidade de o experimentar.

A tecnologia de ponta, aquela que nem desconfiamos que existe, poderá estar a ser usada há anos para fins militares e não só. Aliás, muita desta tecnologia só chega ao nosso conhecimento quando já está ultrapassada. Um exemplo que é agora dado a conhecer é o Capella-2. Esta é uma tecnologia desenvolvida pela empresa Capella Space. Segundo o que foi dado a conhecer, o sistema consegue penetrar não só nas nuvens, mas também nas paredes dos edifícios.

Se pensava que dentro de portas estava “escondido” ou resguardado de olhares alheios, saiba que até a milhares de quilómetros acima do seu telhado podem “ver o que faz dentro de casa”.

O Xiaomi Mi 11 é o próximo telefone topo de gama da marca chinesa. E este também será o primeiro smartphone do mundo com o novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm. Trata-de de um dos telefones mais aguardados da empresa, e alguns leaks e rumores já nos deram uma noção de como será este modelo.

Mas a espera está quase a acabar pois a Xiaomi acaba de divulgar a data de lançamento do Mi 11. E de acordo com a fabricante, esta nova gama vai chegar já para a semana que vem.

Os carros de hoje estão equipamentos com diversos sensores no seu interior com no exterior. Existem sensores de auxílio ao estacionamento, sensores associados à iluminação, sensores dos airbags, sensor de deteção do cinto de segurança colocado, entre outros.

E se todos estes sensores fossem substituídos por um único? Tal é possível através de um pequeno chip “radar 4D”.

No mundo da tecnologia móvel existem nomes sonantes que dominam o mercado. Apple, Samsung e Huawei, no mundo ocidental, são as grandes marcas que os consumidores procuram. Os mais recentes e poderosos smartphones da Huawei e a da Apple oferecem um desempenho de excelência e contam com duas das melhores câmaras que podem ser colocadas nestas peças tecnológicas.

Mas será o Huawei Mate 40 Pro melhor que o Apple iPhone 12 Pro Max neste requisito? Fizemos algumas comparações.

A Apple parece que está mesmo empenhada em ter o seu próprio motor de pesquisa. Poderá ser uma alternativa dentro do seu ecossistema ao Google e poderá ser muito mais. Contudo, nesta fase há apenas alguns indícios nos sistemas operativos da marca e… uma nova patente!

A dúvida é até onde poderá querer ir a empresa de Cupertino. Uma coisa é dentro do seu ecossistema retirar a Google como opção, a outra é efetivamente querer ir bater-se no mundo com a gigante das pesquisas.

Voltamos à carga com mais uma notícia sobre a próxima linha topo de gama da Samsung, os Galaxy S21. Este telefone tem sido alvo de inúmeros rumores e leaks, e até uma análise não oficial já foi divulgada.

A prórpia marca já indicou que a versão Galaxy S21 Ultra trará suporte à S Pen. Mas agora isso é reforçado após o detalhe surgir no identificador norte-americano FCC.

Apesar de não serem ainda uma presença sólida no mercado dos smartphones, os dobráveis têm conseguido conquistar a sua posição e tornar-se como uma alternativa. Há ainda alguns problemas, sendo o maior o preço, mas que as marcas querem ultrapassar.

Se os grandes players nesta área são por agora a Samsung e a Huawei, há um novo concorrente a preparar-se para ter propostas. Falamos da Xiaomi, que estará a preparar 3 novos smartphones dobráveis para apresentar ao mercado.

A OPPO está a crescer e a sustentar a sua posição no mercado que é, cada vez mais perto da liderança. Nos últimos meses temos visto a empresa a lançar excelentes smartphones nas suas várias gamas, a evoluir nas tecnologias de carregamento e a apresentar conceitos que revelam o seu interesse pelos smartphones dobráveis e deslizantes.

Há agora mais um desses conceitos disponível que terá sido desenhado pelo estilista norte-americano Tom Ford.

As formas de aproveitamento da energia solar têm evoluído bastante nos últimos anos, e isso são boas notícias para os mais diversos segmentos do mercado. Além de um planeta mais verde, este tipo de energia pode ser aproveitada, por exemplo, pelos fabricantes de veículos elétricos.

De acordo com informações recentes, foi batido o recorde de eficiência com uma nova célula solar de perovskita.

Este ano, a Apple lançou um grande cardápio de produtos. Contudo, alguns rumores ainda apontam para outro dispositivo que deverá estar em desenvolvimento, os Apple Glass. Segundo informações, a empresa californiana terá solicitado o registo de uma nova patente.

Os rumores aumentaram depois da Apple pedir o registo da tecnologia ‘Sistema de exibição com ajustes óticos localizados’.