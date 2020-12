Pequeno chip “radar 4D” pode substituir vários sensores de um carro

Os carros de hoje estão equipamentos com diversos sensores no seu interior com no exterior. Existem sensores de auxílio ao estacionamento, sensores associados à iluminação, sensores dos airbags, sensor de deteção do cinto de segurança colocado, entre outros.

E se todos estes sensores fossem substituídos por um único? Tal é possível através de um pequeno chip “radar 4D”.

Os sistemas “radar 4D” não são um assunto propriamente novo no Pplware. Tal como referimos aqui, a empresa Arbe Robotics descreve o seu novo sistema de radar 4D como sendo capaz de converter, processar e armazenar dados brutos, em tempo real. Além disso, consegue manter, simultaneamente, um baixo consumo de energia.

O chip de processamento do novo sistema de radar 4D gera até 48 canais de upload, juntamente com 48 canais de download. Dessa forma, geram 30 frames por segundo de uma imagem em 4D. Além disso, o sistema possui uma capacidade de processamento equivalente a 3 Tb/seg.

Com esta alteração para um novo sistema de radar 4D, o alcance do radar de um veículo elétrico da Tesla quase duplicaria para 300 metros.

Chip “radar 4D” da Vayyar …pequeno, mas poderoso!

A empresa Vayyar diz que o chip tem a capacidade para substituir todos os sensores do interior de um carro. Este chip consegue detetar carros a uma distância até 500 metros e pessoas a uma distância até 200 metros. Para tal, na prática, são construídos mapas 3D, sendo que a variável tempo é a quarta-dimensão. Desta forma é possível avaliar todo o espaço em pequenos períodos de tempo.

Como referido, um único chip poderá substituir os sensores dos airbags, do controlo do peso no banco, da presença de crianças, etc.

A construção deste chip teve como base a tecnologia Phased Array Antenna que usada em sistemas militares de ponta (por exemplo, F-35). Sendo um sensor único, também facilita a sua programação e integração no veículo.

Além disso, este novo chip pode também levar ao desenvolvimento de novas funções, como, por exemplo, o controlo por gestos.

A Vayyar refere que este chip poderá estar presente em vários carros, independentemente do seu segmento.