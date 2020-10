Sistema de radar 4D da Tesla preparado para ameaças reais

A Tesla tem no mercado carros elétricos com um conjunto de sensores dos mais avançados que existem para este segmento. Assim, a empresa vende os seus produtos com a promessa que os veículos são seguros e que desempenham de forma autónoma uma série de ações, em prol da vida do condutor e dos passageiros. Nesse sentido, e com o objetivo de tornar o seu self-driving ainda mais eficiente, a Tesla pretende adicionar um novo sistema de radar 4D.

Conforme sabemos, até pelas opiniões já proferidas do seu CEO, a marca americana prefere os radares em vez do LiDAR.

Tesla prefere radares a sensores LiDAR

Conforme sabemos, Elon Musk não faz por menos. Por isso, a Tesla incluiu, desde cedo, no Autopilot e no Self-Driving um esforço extra. Isto, porque o sistema tem de estar extremamente bem preparado, a fim de garantir a segurança dos condutores. Assim, a empresa tomou a decisão de, além da visão computorizada alimentada por câmara, esta seria complementada com um sistema de radar.

O CEO da Tesla não se cansa de dizer que não concorda com a utilização de sensores LiDAR nos sistemas de condução autónoma. Assim sendo, não faria sentido coloca-los nos seus veículos elétricos. Por isso, e não estando relacionado com o preço dos sistemas, a marca prefere apostar em 8 câmaras, em torno dos veículos, complementadas por 12 sensores ultrassónicos e um radar na parte da frente.

Aliás, todos os veículos elétricos produzidos pela Tesla desde 2016 têm sido equipados com estes sensores ou com versões idênticas.

Novo sistema de radar 4D

De acordo com a Tesla, o radar que tem vindo a ser instalado é o ARS410 da Continental, com um alcance de 170 metros. Agora, tendo em vista um upgrade do seu sistema, a empresa pretende atualizá-lo com um novo sistema de radar 4D. Isto, em parceria com uma startup de Israel chamada Arbe Robotics.

Esta indicação sobre o novo sistema de radar 4D surge a partir de duas fugas. Em primeiro lugar, o hacker do software da Tesla, conhecido como Green, revelou que a empresa adicionou, numa atualização recente, uma nova opção de radar chamada “Phoenix”. Este nada mais é do que um sistema de radar da Arbe Robotics que atende às necessidades de condução do mundo real, identificando, avaliando e lidando com cenários e ameaças reais.

Em segundo lugar, fontes revelaram que a Tesla está a preparar uma atualização do Model 3 e que dessa atualização faziam parte novos sensores.

O novo sistema de radar 4D é promissor

A Arbe Robotics descreve o seu novo sistema de radar 4D como sendo capaz de converter, processar e armazenar dados brutos, em tempo real. Além disso, consegue manter, simultaneamente, um baixo consumo de energia.

Assim, o chip de processamento do novo sistema de radar 4D gera até 48 canais de upload, juntamente com 48 canais de download. Dessa forma, geram 30 frames por segundo de uma imagem em 4D. Além disso, o sistema possui uma capacidade de processamento equivalente a 3 Tb/seg.

Com esta alteração para um novo sistema de radar 4D, o alcance do radar de um veículo elétrico da Tesla quase duplicaria para 300 metros.

