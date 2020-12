Software de antivírus para Windows? ESET em destaque…

Há que pense que os sistemas da atualidade não necessitam de antivírus. Na verdade, não é assim, até porque as ameaças são muitas e é preciso ter as soluções mais eficazes.

A ESET foi distinguida com prémios Top Product nos mais recentes relatórios AV-Test nas categorias empresarial e doméstica.

Soluções da ESET ganham prémios Top Product

O ESET Endpoint Security 7.3 e ESET Internet Security 13.2 – produtos de segurança da ESET para Windows nos catálogos empresarial e de consumo da líder global em cibersegurança, respetivamente – obtiveram os prémios Top Product com pontuações perfeitas em Proteção e Usabilidade nos testes de agosto e outubro de 2020.

Os testes avaliaram os melhores softwares de antivírus para Windows para utilizadores domésticos e empresariais, com análises em três categorias principais: Proteção, Desempenho e Usabilidade.

Tanto nas avaliações de consumo como empresarial, as soluções da ESET alcançaram uma pontuação perfeita de 6 na categoria Proteção, que mede a proteção contra malware como vírus, worms e Trojan horses, e uma pontuação perfeita de 6 na categoria Usabilidade, que mede o impacto do software de segurança na usabilidade do sistema.

Ambas as soluções também conseguiram pontuações quase perfeitas de 5.5 na categoria Desempenho, que mede o impacto do produto na velocidade do computador no uso diário.

Nuno Mendes, Diretor Geral da ESET em Portugal comentou

É com enorme satisfação que recebemos mais uma distinção pelas nossas soluções de segurança a nível empresarial e doméstico, bem como pelo reconhecimento que temos recebido ao longo destes 10 anos por parte da AV-Test. As empresas e os utilizadores domésticos estão seguros com a ESET e continuaremos empenhados no desenvolvimento das nossas tecnologias no combate às ameaças emergentes.

Além destes resultados excelentes, a empresa recebeu este verão o seu centésimo certificado AV-Test. Este marco assinala dez anos desde que a empresa de segurança alcançou o seu primeiro certificado da AV-Test, em junho de 2010.

ESET