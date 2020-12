A Mozilla tinha prometido que o Firefox 84 seria o último de 2020. Esta nova versão iria marcar o fim do Flash e a chegada de muitas novidades importantes para este browser. Estava a aberta a porta para o ano de 2021 e ainda mais melhorias.

Afinal, e contra todas as previsões, a Mozilla viu-se obrigada a lançar uma nova versão, para resolver vários problemas. Estes são importantes e por isso a recomendação é que seja feita de imediato a atualização para a versão 84.0.1.

A última atualização de 2020?

Lançada a meio de dezembro, a mais recente versão do Firefox reuniu um conjunto de novidades importantes para este browser. Conseguia abrir o seu leque de sistemas onde está presente, chegando ao SoC M1 da Apple de forma nativa e sem qualquer emulação.

Havia ainda a importante e esperada descontinuação do Flash, com essa versão a marcar o fim do seu suporte. A primeira atualização de 2021 irá ditar o abandono deste browser e o desaparecer desta tecnologia. Deixa de poder ser ativado, uma vez que todo o código necessário vai desaparecer.

Novos problemas com o Firefox

Mesmo com todas estas ideias, e com o ano de 2020 fechado, a Mozilla viu-se na obrigação de lançar mais uma atualização do seu browser. Surge assim o Firefox 84.0.1 que vem resolver alguns problemas reportados da versão anterior. Tudo parece estar focado nos antivírus e na interligação com o browser.

Depois de relatos de problemas ao instalar a última atualização, a Mozilla resolveu avaliar o problema. A causa está nas avaliações de segurança dos antivírus e que impediam a correta utilização deste browser, em vários contextos.

Mozilla acaba com problemas com antivírus

Para além de resolver o problema da instalação da atualização, a Mozilla aparentemente conseguiu também eliminar outros problemas mais antigos e similares. Assim, o Firefox deixa de ter interrupções e falhas, tendo ficado no geral mais estável e melhor de usar.

Há outras resoluções e que foram incluídas nesta nova versão. Dada a sua importância, é recomendado a todos que façam a atualização com a máxima brevidade. Esta está já disponível para download ou para atualização dentro do próprio browser.