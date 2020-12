A cada 4 semanas a Mozilla tem uma novidade para os utilizadores do Firefox. É a este ritmo que a empresa agora lança as suas atualizações e que apresenta tudo o que tem estado a preparar para este seu browser.

Esse momento chegou agora e a versão 84 está finalmente disponível. No meio de muitas novidades destacam-se duas por serem muito importantes. Chegou o suporte para o novo SoC M1 da Apple e é hora do adeus ao Flash. Há, naturalmente, muito mais para descobrir.

Suporte do Firefox para o SoC M1

É graças ao ritmo elevado de desenvolvimento que a Mozilla tem conseguido dar resposta a muitas novidades que têm surgido. Rapidamente, e com os desenvolvimentos certos, as atualizações trazem as novidades certas.

Graças a esta capacidade surge agora, e pouco tempo depois de lançado, o suporte para o novo SoC da Apple. A Mozilla alterou o seu código e tem assim o seu browser pronto a usar nas mais recentes máquinas da Apple.

Também o Flash tem um papel importante

Segundo a Mozilla as melhorias que o suporte nativo para o macOS Big Sur nos SoC M1 são visíveis de imediato. Face à versão anterior do Firefox, que não era nativa, o desempenho melhora drasticamente, com o Firefox a arrancar 2,5 vezes mais rápido e com as webapps a terem o dobro da responsividade.

Outra novidade importante é mesmo o fim do suporte para o Flash. A próxima versão, a lançar em janeiro perderá a presença deste elemento. Assim, esta é a última versão que terá presente esta tecnologia, ainda que apenas seja suportada por quem a mantém ativa.

Mais novidades da Mozilla para o seu browser

Também o WebRender foi melhorado no Firefox, sendo agora suportado por mais dispositivos e mais sistemas. Está agora disponível também para o macOS Big Sur, para os GPUs Intel de 6ª geração e para PCs com o Windows 7 e 8. O Linux/GNOME/X11 tem também agora suporte nativo.

Algo importante nesta nova versão do Firefox são as correções de problemas de segurança. A Mozilla recomenda a instalação urgente desta versão do Firefox, em especial no Android, para que sejam resolvidas falhas ativas.