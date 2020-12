CyberPunk 2077 é o jogo do momento e que todos querem experimentar. Mesmo com todos os problemas que tem tido, os jogadores têm passado horas a descobrir tudo o que a CD Projekt RED esteve a preparar desde que o jogo foi falado pela primeira vez.

Claro que com todo o hype que existe à volta deste jogo, os hackers viram nele uma forma de conseguir novas vítimas. Assim, e mesmo com todos os alertas, anda a circular uma suposta versão do CyberPunk 2077 para Android, que mais não é do que um ransomware.

CyberPunk 2077 para Android? Muito cuidado

As plataformas onde o CyberPunk 2077 está presente são bem conhecidas. O jogo foi apresentado recentemente e não contemplava os dispositivos móveis, pelo menos de forma direta e no modelo tradicional. Assim, tanto o Android como o iOS ficaram de fora.

Esta lacuna foi aproveitada por partes maliciosas que se apressaram a criar uma alternativa e que tem estado a enganar muita gente. Na verdade, do que é revelado, esta suposta versão não é mais do que um ransomware que bloqueia o smartphone Android.

Ransomware para quem instalar este falso jogo

A primeira versão deste falso CyberPunk 2077 esteve algum tempo na Play Store do Android, tendo sido, entretanto, removido pela Google. O problema continua, no entanto, ativo pois foi criado um site que com uma imagem similar à da loja do Android permite que o falso jogo seja descarregado e instalado.

Depois deste passo, errado, são pedidos acesso a todas as permissões do smartphone, o que rapidamente abre as portas aos atacantes. O smartphone fica assim nas mãos destes, sendo por isso bloqueado sem o controlo dos utilizadores.

Google tratou do problema apenas parcialmente

O passo seguinte é, infelizmente, o de qualquer ransomware atual. É pedido ao utilizador uma quantia para desbloquear e garantir novamente o acesso. Do que se sabe, este valor estará em 500 dólares e o utilizador tem 10 horas para aceder ao pedido de resgate.

Mesmo sendo uma falha que tem culpa nos utilizadores, a verdade é que é um problema global do Android e da Google. Este tipo de apps não deve nunca ser instalado, ainda para mais quando se sabe que a versão do CyberPunk 2077 para sistemas operativos móveis não existe, tendo de ser usada a Stadia para estas plataformas.