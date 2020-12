A Tesla é atualmente uma das fabricantes automóveis que mais vale em bolsa. Já ultrapassou muitas das marcas mais tradicionais e tem trilhado o seu caminho de forma única, com as suas propostas de carros elétricos que conquistam o mercado.

Tudo o que seja associado à Tesla parece ser uma oportunidade que parece impossíveis de deixar escapar. No entanto, a Apple poderá ter tido um momento de falha há uns anos. Segundo Elon Musk, um negócio para venda da sua marca não se realizou, porque Tim Cook rejeitou uma reunião.

Poderia a Tesla ser vendida alguma vez?

Apesar de não fazer sentido nos dias de hoje, a ideia de a Tesla ser vendida já várias vezes surgiu no horizonte da empresa. Nos momentos menos positivos é normal que os analistas vejam com bons olhos a passagem do controlo para uma empresa de maiores dimensões e que se queira aventurar nesta área.

É aqui que é sempre apontada a possibilidade da Google ou da Apple comprarem a Tesla, e assim materializarem os seus projetos. Seria uma forma simples de entrar no mercado e ter já uma estrutura completa e montada, para evoluir.

Reunião bloqueou este negócio com Elon Musk

Pois o homem forte da Tesla revelou ontem que este cenário afinal esteve muito mais próximo de se concretizar do que se pensava. Nos dias conturbados e mais negros do lançamento do Model 3, Elon Musk quis vender a Tesla e tentou contactar a Apple para isso.

A ideia seria vender a marca à gigante de Cupertino e esperar que esta desse continuidade ao projeto da Tesla. O problema é que Tim Cook, CEO da Apple não mostrou nenhum interesse nessa mesma reunião. O preço teria sido dez vezes menor do que os atuais, com a Tesla a atingir máximos em bolsa.

Apple não comprou e hoje poderá estar arrependida

Esta revelação de Elon Musk surgiu no seu canal de comunicação favorito. Foi numa publicação sobre a suposta revitalização do projeto do carro da Apple que a informação foi dada a conhecer e que assim coloca pública esta posição da marca.

É quase impensável hoje a Tesla mudar de mãos, mas o momento certo parece ter sido o lançamento do Model 3 e todos os problemas que nessa altura existiam. A Apple teria feito uma compra que hoje valeria 10 vezes mais, aumentando ainda mais o capital da empresa, tendo hoje a base para o seu carro.