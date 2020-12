Toyota C+ Pod: O “Papa-Reformas” elétrico que custa apenas 13 mil euros

Aos poucos e poucos as marcas do segmento automóvel estão a focar-se apenas no segmento elétrico (e bem). Como temos acompanhado, a oferta no mercado dos elétricos tem crescido bastante e há veículos para todos os bolsos.

Lembram-se do Citroën Ami, um carro 100% elétrico que custa 6 900 euros ou 20 euros por mês? A Toyota lançou um concorrente, só que custa o dobro.

Toyota C+ Pod pode servir com unidade de reserva de energia

Apesar do responsável da Volkswagen considerar que a Apple é mais ameaçadora do que Toyota, a verdade é que a marca japonesa já conta com um longo historial e sucesso no mercado automóvel.

A mais recente novidade chama-se Toyota C+ Pod. Esta “Papa-Reformas” será uma alternativa ao Citroën Ami e ao Yoyo. O novo veículo da marca japonesa, em termos de dimensões tem 2,49 m de comprimento, 1,29 m de largura e 1,55 m de altura. Projetado para centros urbanos, o pequeno elétrico da Toyota combina um motor de 9,2 kW e 56 Nm integrado no eixo traseiro com uma bateria de lítio de 9,06 kWh.

A velocidade máxima está limitada a 60 km/h, sendo que a autonomia poderá chegar aos 150 km no ciclo WLTC. O consumo rondará os 5,4 kWh/100 km. O pequeno carro é de apenas 2 lugares, mas tem uma mala simpática.

O veículo pode ser recarregado numa tomada padrão e também possui uma fonte de alimentação externa. Com até 1,5 kW e 100 volts, o equivalente ao padrão elétrico japonês, este veículo pode até alimentar determinados acessórios ou servir como uma unidade de reserva em caso de falha de energia.

O design interior é simplista, mesmo ao estilo da marca japonesa que aposta normalmente na qualidade e resistência dos materiais.

Por agora o Toyota C+ Pod apenas será lançado no Japão por 1 650 000 yens, o que equivale a cerca de 13 mil euros.

