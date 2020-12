Xiaomi irá revelar o sistema operativo MIUI 12.5 já esta segunda-feira

A Xiaomi tem conquistado aos poucos, mas de forma sólida, o mercado e os consumidores. Trata-se assim já de uma marca de confiança que compete, sem grandes restrições, no campeonato das marcas mais populares.

A próxima grande novidade da marca chinesa será o lançamento do topo de gama Mi 11 que poderá acontecer amanhã. Mas a empresa deixou agora um teaser referente ao seu sistema operativo MIUI 12.5 que será então revelado nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro.

O novo topo de gama da Xiaomi, o Mi 11, é atualmente um dos equipamentos mais aguardados pelos consumidores e fãs deste segmento. De acordo com as informações, este telefone poderá ser apresentado nesta segunda-feira, durante um evento da marca chinesa. Sabe-se que o Mi 11 já trará o novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm e também virá sem carregador, seguindo a tendência da Apple e da Samsung.

Mas a fabricante deixou agora uma publicação referente ao seu sistema operativo.

Amanhã poderemos conhecer o novo MIUI 12.5

Esta segunda-feira, dia 28 de dezembro, ficará marcada pelo lançamento do tão aguardado flagship Mi 11. Mas a Xiaomi agora deixou um teaser sobre o seu novo sistema operativo MIUI 12.5.

A marca chinesa publicou uma imagem onde é anunciado o lançamento do MIUI 12.5, marcado então para amanhã, pelas 19h30 na hora local, o que corresponde às 11h30 da hora de Portugal Continental.

A confirmação da data foi feita pelo CEO da Xiaomi, Lei Jun, na sua conta da rede social Weibo.

Este sistema operativo é baseado no Android 11 e, neste evento, a Xiaomi deverá apresentar todas as características e recursos do seu software. São esperadas várias mudanças a nível do design e diversas novidades para oferecer a melhor experiência possível ao utilizador.

Neste evento, a marca chinesa devera também revelar a lista de modelos que vão receber o MIUI 12.5 e ainda as datas em que o sistema operativo ficará disponível para equipamentos específicos.

A versão beta deste sistema irá assim ficar disponível em janeiro, e o feedback dos utilizadores será recolhido pelos programadores. Serão depois lançadas atualizações semanais de firmware com as correções e novos recursos. Por sua vez, a versão estável deve chegar em março de 2021.

De acordo com algumas informações, o MIUI 12.5 poderá trazer uma nova dinâmica de trabalho entre smartphones e computadores. Também será melhorada a segurança dos dados pessoais dos utilizadores.