Com o lançamento do iPhone 12 a Apple inovou numa área onde poucos esperavam que surgisse mudança. Decidiu não colocar na caixa deste smartphone o normal carregador e os earpods que sempre acompanhou estes equipamentos.

A decisão teve como base preocupações ambientais e foi disruptiva em vários aspetos. Várias marcas vieram de imediato marcar a sua posição, revelando que não iam seguir o mesmo caminho. Isso está presentes a mudar e a primeira parece ser a Xiaomi. O Mi 11 não vai mesmo trazer o carregador quando for apresentado.

A Apple abriu uma nova tendência

Há vários meses que as marcas concorrentes da Apple têm mostrado que os seus próximos equipamentos vão manter o carregador. Em publicações partilhadas na Internet vieram mostrar que a decisão da Apple não foi a mais acertada e que os utilizadores querem e precisam deste elemento.

A Xiaomi foi uma das que seguiu este caminho, mostrando qual seria a sua posição no futuro. A verdade poderá não ser essa e muito em breve será mostrado que a decisão poderá não ser tão errada. Curiosamente, agora parecem estar a querer eliminar essas provas do passado.

Xiaomi vai tirar o carregador do próximo smartphone

No caso da Xiaomi, foi o próprio Lei Jun, o CEO da empresa, que confirmou que o Mi 11 não trará o normal carregador na sua caixa. Numa publicação feita na rede Weibo revelou a caixa deste novo smartphone que a empresa apresentará já no início do ano.

Foi com a frase seguinte que tudo foi confirmado: “Em resposta ao apelo da tecnologia e da proteção ambiental, o carregador incluído é retirado da caixa. Espero obter seu apoio. Existe uma solução melhor entre a prática da indústria e a proteção ambiental“.

Revelada a caixa deste smartphone

Curiosamente, e por fonte de informação externa, chegada via Twitter, foi revelado que pode haver mais mudanças. Foi o conhecido leaker Ice Universe que deu a entender que o Xiaomi Mi 11 poderá ter outras novidades.

Esta parece ser uma mudança que veio para ficar e que certamente todas as marcas vão assumir em breve. Depois da Xiaomi deveremos ver a Samsung com a mesma decisão no Galaxy S21 e muitos mais. Resta saber é se estes podem ser substituídos por carregadores sem fios.