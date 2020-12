Ao longo dos anos a Microsoft tem tentado melhorar a interface do Windows 10, para o tornar melhor e mais simples de usar. Desta forma, os utilizadores conseguem tirar mais deste sistema e evitam complicar a sua utilização.

Claro que tem tentado criar novas soluções e novas interfaces para aumentar a usabilidade, sem sacrificar nada. A mais recente experiência surgiu agora e foca-se na voz para controlar as ações do Windows 10. Será que é este o futuro do sistema mais usado no desktop?

Experiência da Microsoft no seu sistema

Não é estranho que a Microsoft faça testes nas funcionalidades que oferece na interface do Windows 10. É desta forma que a gigante do software aprimora as opções que vai apresentando aos utilizadores, testando-a no programa Insiders.

Com a Cortana a desaparecer de forma lenta, a empresa não deixa de testar controlos avançados e que dispensam uma interação maior. Estes trabalhos parecem agora tomar forma, com uma novidade que está já a ser experimentada, ainda que apenas em alguns mercados.

Pesquisa do Windows 10 com grandes novidades

Esta parece estar integrada no teclado que a Microsoft tem desenvolvido e que é usado nos ecrãs de toque. Sempre que um campo de pesquisa do Windows 10 é chamado, uma nova opção é mostrada, permitindo que seja ditado texto para preencher este campo.

Esta área está adaptada a qualquer ecrã e a qualquer interface, sendo modular. Permite que seja usada a pontuação automática e que com um simples clique ativa o microfone para que o texto a ser usado na pesquisa do Windows 10.

Interface vai ser mudada para melhor

Enquanto oferece esta interface, a Microsoft pede a ajuda dos utilizadores, para alimentar a sua base de dados e assim torná-la mais completa. Se o utilizador concordar, os textos ditados podem ser armazenados e usados para tornar mais inteligente o seu motor de detenção de voz e conversão para texto.

Esta é mais uma mudança que vai reformular completamente o Windows 10, caso se torne um padrão no futuro. A Microsoft volta a inovar e a libertar os utilizadores em cenários em que é difícil ou impossível usar um teclado.