Chrome já analisa o seu PC e pode mandar atualizar para o Windows 11

Sendo o browser mais usado na Internet, o Chrome está presente em (quase) todas as máquinas que ainda correm o Windows 10. A Google quer agora saber mais sobre este cenário e para isso trouxe uma novidade ao seu browser. O Chrome já consegue analisar o seu PC e até pode mandar atualizá-lo para o Windows 11.

Chrome vai saber muito mais sobre o seu PC

O Chrome tornar-se-á muito mais importante em sintonia com o sistema operativo Windows 10, e já inclui um sistema muito interessante de compatibilidade entre ambos. Lançou um sistema que irá verificar automaticamente se o PC com Windows 10 está qualificado para atualizar para o Windows 11. Esta é uma forma de a Google recolher dados para tomar decisões sobre o suporte futuro do seu browser.

Esta nova ferramenta será executada sempre que o Chrome for iniciado num computador com Windows 10. Avaliará vários aspetos do hardware, como o modelo do processador, a RAM, o espaço livre e muito mais. O mais importante é que verificará a presença do chip de segurança TPM 2.0 no equipamento onde está a ser executado.

O objetivo não é alertar o utilizador para a compatibilidade dos seus equipamentos, mas sim dar à Google uma visão geral de quantos computadores poderão migrar para o Windows 11. Com isto, a empresa poderá decidir por quanto mais tempo faz sentido manter o suporte ao Chrome nos dispositivos que continuarão a correr o Windows 10.

Mandar atualizar o Windows 10 para o Windows 11

Ao iniciar, a ferramenta irá detetar automaticamente o modelo do fabricante do processador. Também verificará se existem pelo menos 4 GB de RAM e 64 GB de espaço livre. Confirmará se o Secure Boot está ativado na BIOS e utilizará a API de Serviços TPM para garantir que o chip TPM 2.0 está presente. Estes critérios correspondem aos requisitos mínimos oficiais do Windows 11.

Não se preocupe, esta recolha de dados é invisível para o utilizador e não afeta o desempenho do browser, mas permite à Google planear o seu roteiro quando o Windows 10 perder o suporte. Recorde-se que o suporte ao Windows 10 será encerrado a 14 de outubro. No entanto, a Microsoft oferece a opção de alargar as atualizações gratuitamente por mais um ano.

Para tal, deve cumprir determinadas condições, como ligar uma conta Microsoft ao dispositivo, aderir ao programa Microsoft Rewards ou pagar 30 dólares para continuar a utilizar o sistema com uma conta local. Esta nova janela de atualizações dará algum espaço para todos os que ainda não conseguem ou não querem fazer a mudança do Windows 10 para o Windows 11.