Com o iPhone 12, a Apple apresentou também o iOS 14, uma atualização deste sistema operativo que trouxe um leque grande de novidades e de melhorias. A Apple desenvolveu esta versão por vários meses, tentando lançar uma versão isenta de problemas.

Mesmo com esta atenção da Apple, o iOS 14 não tem estado isento de problemas, muitos focados no carregamento. Com o iOS 14.3 quiseram resolver um leque de falhas, mas aparentemente surgem novas, no carregamento wireless do iPhone.

iOS 14.3 traz muitas novidades

Foi em meados de dezembro que a Apple revelou o iOS 14.3. Esta versão focou-se em trazer um conjunto de novidades importantes, como o suporte para o Apple Fitness+, os AirPods Max e um conjunto de novidades para vários serviços e apps já presentes neste sistema.

A Apple também resolveu trazer nesta versão a correção de um leque de problemas já identificadas nas versões anteriores e que se vinham a acumular. Em especial, trataria de um problema com o carregamento wireless, que não funcionava de forma perfeita.

Novos problemas com o carregamento wireless

Do que se sabe, muitos destes problemas estão efetivamente resolvidos, mesmo os do carregamento wireless. A verdade, e segundo relatos de muitos utilizadores que surgiram, entretanto, existirá um novo problema associado ao carregamento do iPhone.

Não existe um padrão específico, mas tudo aponta para que o problema não esteja no carregador MagSafe da Apple, mas sim das soluções de outras marcas. Estes carregadores simplesmente deixaram de funcionar em muitos casos, sem haver uma solução.

Apple deverá resolver o problema do iPhone

Não se sabe ainda muito sobre este problema e a Apple ainda não se manifestou sobre a nova questão que afeta o iPhone. Provavelmente a empresa irá resolver a questão com uma nova atualização, dando assim acesso ao carregamento wireless de dispositivos de outras marcas.

Este é apenas mais um problema da lista dos muitos que têm afetado o iOS 14. Novamente esta versão tem problemas que deveriam ser detetados antes de ser tornada pública, o que mostra que provavelmente as versões estão a sair depressa demais e sem os testes necessários.