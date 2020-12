O dark mode tem sido uma aposta cada vez maior dos serviços e das apps que encontramos nos nossos smartphones. As provas da sua utilidade são óbvias e bem conhecidas, com cada vez mais utilização nos dias de hoje.

O Twitter já tinha apostado em trazer esta novidade para as suas apps, tanto no Android como no iOS, tornando-a simples de usar e ajustada às necessidades dos utilizadores. Agora, e para o melhorar, trouxe uma novidade muito interessante para a versão Android. Vamos ativar e começar a usar.

Twitter tem um novo dark mode

Apesar de não ser este o seu verdadeiro propósito, muitas apps resolvem trazer o dark mode com uma simples inversão das cores na interface. Por norma exige uma atenção maior e uma mudança de cores adaptada ao que está presente no ecrã.

O Twitter resolveu alargar a sua oferta e agora tem um dark mode com várias opções para o utilizador. Este pode agora escolher os níveis de adaptação e, ao mesmo tempo, o esquema de cores que quer usar na interface desta rede social.

Uma novidade simples de ativar no Android

Para ativar e escolher o modo a ser usado, os utilizadores só precisam de abrir o menu da app. Para isso devem carregar no ícone com as 3 barras horizontais, presente no lado esquerdo. Ao abrir, vão ver no final da interface uma lâmpada, onde devem carregar.

De imediato é aberto uma interface dedicada ao dark mode e à forma como esta será aplicada. Podem ligar ou desligar, havendo ainda a possibilidade de ativar ao por do sol. Podem ainda escolher se o dark mode será um pouco escuro ou totalmente escuro.

Este é um novo modo na interface

Como pode ser visto nas imagens acima, estes 3 modos disponíveis vão escurecendo e adaptando-se às situações de maior ou menor luminosidade. Este modo é um baseado em azul, mais suave, e outro totalmente preto, mais escuro e para situações sem luz.

Este novo modo está já disponível e pode ser usado por qualquer utilizador da versão Android. Pode ser escolhido o modo adaptado às condições de luz e assim ficar com a interface mais ajustada aos utilizadores.