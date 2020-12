Gráfica GeForce RTX 3080 Ti com 20 GB é confirmada em lista da ASUS

Depois que a Nvidia anunciou as suas potentes gráficas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, o mercado de hardware ganhou força. Isto porque se trata de fantásticos equipamentos e os testes têm sido satisfatórios.

No entanto também se suspeita que a fabricante possa estar a preparar a GeForce RTX 3080 Ti com 20 GB. E agora uma lista de futuras placas da ASUS confirma que esse GPU será então uma realidade.

Recentemente os nossos leitores consideraram a Nvidia como a melhor fabricante de chips gráficos. E certamente que esse resultado não aconteceu por acaso.

O lançamento das gráficas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 marcou o início de vários outros promissores lançamentos da empresa para este ano e início do próximo. Mais recentemente a marca lançou a também muito aguardada RTX 3060 Ti, uma placa muito superior à RTX 2080 Super.

Mas, para além disso, há uma outra potente placa gráfica que a Nvidia poderá trazer em breve. Estamos a falar da GeForce RTX 3080 Ti.

GeForce RTX 3080 Ti aparece em lista da ASUS

Depois de surgir na atualização de driver, agora a existência da gráfica GeForce RTX 3080 Ti parece estar praticamente confirmada.

O GPU surgiu agora numa lista de futuras placas da ASUS, sendo esta a primeira vez que uma fabricante faz menção a este modelo. Segundo o site VideoCardz, as informações foram divulgadas pelo site de serviços da ASUS e também no site oficial de suporte.

Na lista, as gráficas surgem com os códigos ROG-STRIX-RTX3080TI-O20G-GAMING e ROG-STRIX-RTX3080TI-20G-GAMING. De acordo com os detalhes revelados, a placa gráfica terá então 20 GB de memória VRAM.

A primeira placa deverá assim trazer overclock de fábrica, e a segunda contará com velocidades de clock de referência.

Espera-se que a RTX 3080 Ti seja baseada no chip GA102 e conte com 10.496 núcleos CUDA. A confirmar-se, então esta gráfica irá oferecer a mesma quantidade de núcleos que a GeForce RTX 3090. A diferença estará na capacidade de memória VRAM, pois a RTX 3090 conta com 24 GB.

Os rumores iniciais indicavam que a Nvidia pretendia lançar a RTX 3080 Ti em janeiro, no entanto estima-se que a marca tenha adiado para fevereiro. Apenas não se compreende qual o motivo para a fabricante ainda não ter anunciado oficialmente esta gráfica.