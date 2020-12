RTX 3080 Ti da Nvidia surge em atualização de driver e poderá chegar em breve

Este ano tem sido muito forte e rico no segmento do hardware. As marcas lançaram vários equipamentos de peso para o mercado, como é o caso das placas gráficas da série RTX 30 da Nvidia.

Mas a fabricante parece estar imparável e, recentemente, o chip GeForce RTX 3080 Ti apareceu numa atualização de driver, o que pode indicar que o seu lançamento estará para breve.

A Nvidia foi considerada pelos nossos leitores como a melhor fabricante de chips de gráficos. E a verdade é que a marca continua a ter destaque neste segmento. O lançamento das gráficas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 marcou o início de vários outros promissores lançamentos da empresa para este ano e início do próximo.

Mais recentemente a Nvidia lançou a também muito aguardada RTX 3060 Ti, uma potente placa muito superior à RTX 2080 Super. Mas as novidades parecem não acabar por aqui…

GeForce RTX 3080 Ti aparece em atualização de driver

A Nvidia poderá estar a preparar-se para enviar para o mercado mais um componente de peso no segmento dos chips gráficos. Alguns rumores apontam para que a novidade seja a placa RTX 3080 Ti, que deverá competir com a nova Radeon RX 6900 XT da AMD.

E as suspeitas ganharam agora mais força uma vez que esta placa acaba de aparecer numa suposta atualização de driver. Num relatório de um novo PCI ID, um HP OEM com uma driver gráfica de 452.56 menciona uma GeForce RTX 3080 Ti, como podemos ver na imagem abaixo.

Uma vez que a oferta é cada mais maior e com mais qualidade, então é importante saber onde é que esta próxima placa de situa. Nesse sentido, a equipa do Tom’s Hardware elaborou uma lista com as diferentes placas da Nvidia, onde também consta a Radeon RX 6900 XT da AMD e esta RTX 3080 Ti, com base nas possíveis características desta última.

Em suma, esta placa poderá assemelhar-se à RTX 3090, no entanto com menor capacidade de memória, de 20 GB GDDR6x e um TDP menor de 320W, os mesmos da RTX 3080. A RTX 3080 Ti deverá contar com 10.496 núcleos CUDA, 328 núcloes Tensor e 82 núcleos RT.

No que respeita ao preço, este é apontado para encaixar nos 999 dólares, ou seja cerca de 823 euros.

Resta-nos assim aguardar por novidades mais sólidas, nomeadamente pela apresentação oficial deste chip por parte da Nvidia.

