Nvidia é a melhor fabricante de chips gráficos, segundo os leitores

Nunca antes o mundo do hardware gráfico teve produtos, anunciados e já lançados, tão poderosos. A Nvidia e a AMD já deram a conhecer as suas novas apostas em placas gráficas, e agora cabe então aos consumidores analisar ao pormenor e comprar a melhor.

Desta forma, e aproveitando a popularidade deste assunto, questionámos os nossos leitores sobre qual a melhor fabricante de chips gráficos. E os resultados acabaram agora de sair do forno.

Qual é para si a melhor fabricante de chips gráficos?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.064 respostas obtidas.

Apurados os votos, não há espaço para dúvidas de que a Nvidia ganha com a esmagadora maioria dos votos. Segundo os resultados, a fabricante de Santa Clara, na Califórnia, EUA, conquistou assim 71% dos leitores que participaram, através de um total de 1.467 votos.

Por sua vez, a única concorrente AMD ficou vários votos abaixo, com 29% dos leitores a escolherem-na como sendo a melhor fabricante de chips gráficos (597 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

A Nvidia anunciou no início de setembro as suas potentes GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090. Já no final de outubro, foi a vez da AMD revelar as suas novas GPUs, Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT.

Concorda com estes resultados? Se não respondeu diga-nos agora qual é para si a melhor fabricante de chips gráficos.

