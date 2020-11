Screecher: Uma bicicleta elétrica e solar com 30 quilómetros de autonomia

Pela pegada deixada pelos veículos a motor, a sociedade tem sido incentivada a adotar meios de transporte mais sustentáveis, desde os coletivos, até aos elétricos, por exemplo. Assim sendo, há várias marcas de automóveis a desenvolver opções elétricas, bem como outras que surgem com outro tipo de oferta.

Nesse sentido e indo então ao encontro desta nova realidade do mercado, surge uma bicicleta elétrica e solar.

Bicicleta elétrica e solar inovadora

Pela exigência atual dos consumidores para meios de transporte mais sustentáveis, surgem diferentes formas de mobilidade, aumentando constantemente a sua qualidade e variedade. Assim, é nesse sentido que é desenvolvida a Screecher: uma bicicleta elétrica e solar, de quatro rodas e parcialmente fechada.

De forma muito versátil, a Sunox, uma empresa norte-americana, desenvolveu uma bicicleta elétrica coberta por um painel fotovoltaico. Aliás, além da presença no topo, de 100 W, está equipada com um segundo painel na parte de trás, de 50 W. Ademais, a parte da frente é originalmente fechada, através de um para-brisas, que pode ser removido, se o proprietário preferir.

Bateria que dura até 30 quilómetros sem pedalar

Assim como uma bicicleta convencional, a Screecher move-se através do movimento dos pedais. No entanto, é alimentada por dois motores de 350 W, alcançando um máximo de 500 W. Por sua vez, estes estão alojados no núcleo das rodas traseiras, sendo que as dianteiras são apoiadas pela pedalagem, atingindo 25 km/h.

Além disso, os motores da Screecher alimentam-se de uma bateria amovível de 48 V e 12.8 Ah, suportando o movimento sem pedalagem durante cerca de 30 quilómetros, sem paragens.

Conforme explicou o fabricante, uma das grandes diferenças é que os painéis solares são capazes de efetuar um carregamento a 100%, em 6 horas. Todavia, se utilizarmos uma tomada elétrica, este tempo encurta para 4 horas.

Desta forma, a Sunox garante uma nova forma de mobilidade, sustentável e diferente. Aliás, a Screecher está já à venda por 4 495 dólares e está disponível para ser exportada para qualquer parte do mundo, incluindo a Europa.

