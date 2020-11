Chegou o 11.11 com mega ofertas diretas do melhor software e antivírus, na KeysOff

A KeysOff vem com toda a força neste 11 de novembro e optou por oferecer ainda mais: compra uma chave digitai e recebe outra em troca. Tudo, claro, aliado à segurança que apresenta bem como das promoções extremas de parte dos seus produtos em catálogo: Windows 10, Office 365, Office 2019 e muito mais.

Podemos distinguir esta plataforma pela sua forte organização, definição visual atrativa e grande variedade de software disponível. Se os preços base já são baratos, então imaginemos com descontos extra que são aqui desmistificados no artigo.

A KeysOff oferece variadas promoções, com especial incidência no Windows 10 e no Office

As chaves digitais mais baratas?

A KeysOff entra forte no mercado com as ofertas de software, em particular no Windows 10 e Office ou mesmo nos packs.

Então, para usufruir de chaves digitais mais baratas nesta promo do 11.11 basta verificar qualquer um dos links abaixo, sem necessidade de cupão:

Contudo, usando o cupão SKK45 existem os seguintes descontos:

Office 2019 com grandes descontos?

Outrossim, a KeysOff lança campanhas específicas e oferece ainda melhores descontos para quem precisa apenas do MS Office ou de um bundle entre Windows e Office.

Assim, é possível obter 55% no Office com o cupão: SKK55

E para o Office 2016, existem descontos extra?

Claramente, a resposta é positiva. Basta usar o cupão SKK55 para aceder a 55% de desconto

Office 2016 Home and Business for Mac a 42,49€

Também para o Office 365?

Sem dúvida, este tem sido uma das suites office mais procuradas dos últimos tempos e não podia faltar a apresentação de excelentes promoções.

Então, para 55% de desconto extra sobre os preços de plataforma, podemos usar o cupão SKK55 e teremos:

Formas seguras de pagamento na KeysOff

A saber, ao nível de pagamentos seguros dentro da plataforma, podemos encontrar as possibilidades:

PayPal,

Maestro

Discover

Visa

KeysOff, o que é?

Ademais, visto que as lojas online proliferam cada vez mais, são mais as plataformas que apostam nos produtos e chaves digitais “low cost”.

Por isso, tal como várias que existem neste segmento, a KeysOff é uma plataforma de venda de chaves online, de vários tipos de software.

Em síntese, podemos afirmar que se trata de uma plataforma de distribuição de chaves digitais, seja para software seja para jogos ou plataformas como:

Steam Keys,

Origin Keys,

Uplay Keys,

e ainda outras chaves de download digital.

Por fim, para quem necessitar, os seus serviços podem ser contactos através do email: service@keysoff.com