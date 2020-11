5G: Mais de metade dos portugueses desconhece vantagens

O tema 5G em Portugal tem sido assunto do dia em Portugal. De um lado a Autoridade das Comunicações e do outros as operadoras. Recentemente a Vodafone até avançou com um providência cautelar, estando o leilão 5G em risco de suspensão.

E os portugueses, será que conhecem as vantagens do 5G? Um estudo diz que nem por isso.

Um Estudo da Samsung em parceria com a IPSOS revela que para 70% dos inquiridos, o facto de estarem satisfeitos com a tecnologia atualmente em vigor faz com que não se sintam atraídos pela quinta geração de rede móvel.

5G é uma super tecnologia de comunicação… portugueses não a conhecem bem

Os resultados hoje divulgados mostram que apesar de 84% dos inquiridos já terem ouvido falar sobre o tema, mais de metade, cerca de 68% da amostra, desconhece os benefícios do 5G. Videochamadas (teletrabalho) com elevada qualidade (81%) e o acesso a uma ligação sem falhas (82%) assumem-se como as principais necessidades dos portugueses relacionadas com a implementação da nova rede móvel.

Cerca de metade (45%) prevê substituir o seu atual equipamento 4G por um 5G no espaço de um ano, mas preço e falta de conhecimento sobre esta tecnologia foram apontadas como as grandes barreiras à compra. Mais de metade dos portugueses (52%) considera que a nova rede móvel trará benefícios para a sociedade a nível global.

A quinta geração móvel, irá permitir velocidades maiores e tempos de resposta menores e tudo, ou praticamente tudo, estará ligado entre si.

Com o 5G os próximos anos trarão definitivamente uma maior relevância para temas como a IoT ou a AI e a Samsung tem vindo a adaptar a sua oferta através do lançamento de diversos equipamentos compatíveis com a quinta geração da rede móvel.