Uma das grandes vantagens da Google e dos seus serviços está na forma como estes gerem o espaço dos utilizadores. A gigante das pesquisas permite que sejam armazenadas imagens e vídeos sem limite de espaço, desde que sejam cumpridas algumas regras.

Agora, e numa decisão anunciada de forma irrevogável, esta oferta única vai desaparecer. A Google mudou as regras e o armazenamento ilimitado no Fotos dado vai ser removido e passam a ter de ser respeitados os limites de cada conta.

Google mudou as regras do armazenamento

Esta é uma novidade que não vai agradar aos utilizadores do Google Fotos. Desde que foi apresentado há 5 anos, este serviço tem servido os utilizadores nos seus smartphones para guardar as fotografias captadas a qualquer momento.

Mais que um repositório, este serviço é também um local onde estas imagens podem ser vistas e geridas. A sua grande vantagem é mesmo o espaço ilimitado que oferece, desde que as imagens estejam com a qualidade padrão deste serviço.

Google Fotos passa a ter novas regras

A Google muda agora as regras e a partir do dia 1 de junho de 2021 todo o espaço ocupado passa a contar para o armazenamento de 15 GB (base das contas). Isto significa que as novas imagens, independente da sua qualidade, passam a ocupar o seu espaço.

Como nem tudo são más notícias, as imagens carregadas antes mantêm o seu estatuto e não contam para o volume de espaço ocupado. A justificar esta decisão está a ideia de que poucos utilizadores usam mais do que o espaço oferecido pela Google no Fotos.

Armazenamento ilimitado acaba para todos

Para ajudar na gestão deste espaço, a Google apresenta uma página onde os utilizadores podem controlar esse valor. Para além do espaço ocupado, há ainda uma estimativa sobre os próximos meses e a ocupação que vai ser feita.

São notícias menos positivas para os utilizadores do Google Fotos. Habituados a não ter de se preocupar com esta gestão, passam agora a ter de ter algum cuidado com o que está a ser enviado e a ocupar espaço essencial.