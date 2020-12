Apesar de já estarmos com um pé nas férias de Natal, o ano letivo de 2020/2021 está a ser completamente atípico. Ora as aulas estão a decorrer com uma “nova normalidade”, ora turmas inteiras são obrigadas a ir para casa para um isolamento profilático. Em qualquer um dos casos, a tecnologia está a ter um papel preponderante e o tablet é uma das ferramentas ideais para os mais novos poderem assistir a aulas online, ter acesso à telescola, falar com professores e colegas, fazer exercícios e, claro, ter alguns momentos de diversão.

Para quem está a precisar de fazer um investimento num tablet, mas não quer gastar muito dinheiro, hoje damos a conhecer o tablet Android Vankyo MatrixPad Z4 com 10,1″, por menos de 120 €, na Smarttalk (tanto nas lojas físicas, como na loja online).

Vankyo MatrixPad Z4: Especificações gerais

O tablet Vankyo MatrixPad Z4 é um tablet equipado com o sistema operativo Android Pie. O seu processador é um Rockchip RK3326 quad-core e a GPU é uma ARM Mali-31 MP2.

Tem 32 GB de armazenamento interno, podendo ser expandido até 128 GB através de cartão microSD até 128 GB. O seu ecrã IPS apresenta-se com 10,1″ e uma resolução HD de 800 x 1280 píxeis.

Este modelo disponibiliza ainda duas câmaras, uma frontal de 2 MP e uma traseira de 8 MP, com flash LED.

Vem com Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e tem ainda sensores de proximidade, giroscópio, de luminosidade e acelerómetro.

A bateria do Vankyo MatrixPad Z4 é de 4500 mAh e, segundo a indicação da marca, poderá durar até 8 horas. Esta autonomia é excelente, considerando, principalmente, um cenário de ensino à distância, podendo dar para um dia inteiro de aulas e ainda espaço para fazer um jogo.

Construção e design

Estamos perante um tablet simples e de gama baixa, logo o plástico surge como material de construção primordial. Na verdade, é o ideal para os mais novos que tendem a deixar cair estes equipamentos com mais frequência.

Em termos de dimensões, pesa apenas 489g e mede 249 x 170 x 8,8 mm. A dimensão do ecrã de 10,1″ é excelente para uma boa visualização de conteúdo.

Na lateral superior encontra-se a porta microUSB, o slot para cartão microSD e o jack de áudio de 3,5mm para ligação dos auscultadores. Existem ainda os botões de volume e power e um microfone. Nas outras laterais não existem elementos. A destacar, no entanto, existe uma barra saliente que circunda toda a estrutura e que dará mais resistência em caso de queda acidental.

Os altifalantes estão colocados na traseira, um de cada lado, para reprodução de som em stereo, o que não é muito comum ser encontrado nesta gama. A câmara, o flash LED e as inscrições da marca, estão também posicionados na traseira. Na frente, além do ecrã, apenas se destaca a câmara de 2 MP.

Desempenho

O Vankyo MatrixPad Z4 tal como já foi referido é um modelo modesto, de baixo custos, portanto, o desempenho enquadra-se neste contexto.

É uma opção ideal para os mais novos poderem assistir às aulas online e acompanhar a telescola através do Estudo em Casa. É ainda uma opção excelente para assistir a filmes e desenhos animados.

A captação de fotos com qualidade razoável é também possível, ainda que o obturador seja um pouco lento e para fotos nas mãos mais energéticas, poderão sair ligeiramente tremidas. No entanto, para videochamadas, ambas as câmaras são muito competentes.

Obviamente, apesar de sugerirmos o tablet como uma opção para os mais novos, pode ser também um excelente tablet para qualquer idade, principalmente para as famílias manterem um contacto mais direto em tempos de isolamento.

Preço e disponibilidade

O tablet Vankyo MatrixPad Z4 está disponível por 117 € com o código de cupão PPL10 na Smarttalk. Pode ser encontrado online ou mesmo numa das suas 18 lojas físicas.

Vankyo MatrixPad Z4