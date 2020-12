A indústria da tecnologia mostra que os smartwatches podem ser muito mais que pequenos computadores de pulso, podem mesmo ajudar na saúde das pessoas. Em teoria, estes dispositivos que existem no mercado deveriam medir facilmente a temperatura corporal do seu utilizador, recorrendo a um sensor dedicado. Nesta altura de pandemia, era um recurso com uma utilidade sem precedentes contra a COVID-19.

Se olharmos então para o que os smartwatches disponibilizam, parece bastante claro que o novo coronavírus apanhou uma indústria desprevenida para uma pandemia. Apesar de alguns smartwatches terem sensores capazes de medir a temperatura da pele, a sua implementação deixa muito a desejar. É aqui que a Garmin poderá marcar a diferença.

Há vários e bons smartwatches, a Apple tem a liderança deste segmento, mas a Huawei oferece já uma gama musculada. Há outros dispositivos, mas todos eles ficam aquém, ali ou acolá, neste campo da saúde e bem-estar. A prova viva a este respeito não é outra senão o Fitbit Sense.

Este smartwatch recém-lançado é capaz de fazer estas medições, contudo apenas o faz durante a noite e não fornece um valor real. O que o Sense faz é determinar uma linha de base para cada indivíduo e só então emite um alerta se perceber um valor que o excede.

Garmin com tecnologia mais fiável que pode ajudar na deteção da COVID-19

Os smartwatches Garmin, por outro lado, integram um sensor que pode medir a temperatura corporal do utilizador. Contudo, tinham em falta um software dedicado que poderia ajudá-lo nesta tarefa. Felizmente, a comunidade de programadores à parte da empresa veio em auxílio e alguém no reddit diz que já há uma aplicação com uma abordagem semelhante à do Fitbit que realmente os ajudou a detetar os sintomas da COVID-19 de forma antecipada.

O utilizador deixa uma frase reveladora, pensamos que verídica e com fundamento:

Confiar sempre na tecnologia. Com base nisto e em nenhum outro sintoma, isolei-me e marquei um teste do SNS. Positivo para C19 e o resto dos sintomas estão aqui agora dois dias depois – mas a família está toda segura. O Widget chama-se Fever Monitor e é gratuito.

Portanto, a app, Fever Monitor, poderá tirar proveito dos sensores do Garmin para, “de forma fiável”, informar a temperatura corporal avisando, caso os valores sejam atingidos, o utilizador para uma possível febre.

Mas será que se deve depositar toda a confiança nesta app?

Em teoria, um widget instalado no smartwatch Garmin percebeu um aumento na temperatura corporal e emitiu um alerta. Então, o utilizador, nesse momento, decidiu fazer o teste para COVID-19. Conforme se constatou, a aplicação de facto teve uma ajuda importante, dado que foi a app FeverMonitor que o ajudou a detetar o vírus nos seus estágios iniciais.

Claro que este dispositivo com esta temperatura não tem “validade médica”. No entanto, é mais uma ferramenta para poder ajudar também nesta pandemia provocada pelo novo coronavírus. Não confunda, é mais uma e não pode de maneira nenhuma substituir os métodos corretos, os procedimentos médicos não podem ser substituídos por esta app.

Se utilizar esta app, faça uma comparação entre os valores medidos pelo relógio e pelo seu termómetro tradicional. Várias vezes em horas diferentes para poder perceber a precisão da tecnologia. Portanto, o Garmin não substitui, mas complementa.

Para ver quais os dispositivos são compatíveis com esta app, deixamos abaixo todos os modelos Garmin que vêm com um sensor dedicado para medir a temperatura corporal.