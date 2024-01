A Xiaomi acaba de revelar vários novos smartphones da linha Redmi Note 13, onde se destaca o Redmi Note 13 Pro+. Esta é uma proposta de topo e que irá marcar o mercado, com as suas câmaras de topo e um preço único. O Pplware já esteve a testar o Redmi Note 13 Pro+ e dá-lhe agora as primeiras impressões desta máquina da Xiaomi.

Smartphone com as melhores câmaras a um preço único

A Xiaomi sempre colocou os Redmi num patamar onde competia com a gama média. Esta postura tem estado a mudar ao longo dos anos e a procurar ganhar uma posição diferente. A marca quer manter-se competitiva no preço, mas aumentar as especificações.

Com a gama Redmi Note 13 a Xiaomi tenta dar ainda mais destaque a esta nova área e quer que este tenha um preço de gama média. Ao mesmo tempo, estes smartphones vão conseguir dar aos utilizadores muito mais, graças ao hardware bem acima deste patamar.

Com estas capacidades de hardware, a Xiaomi consegue também dar ao utilizador funcionalidades que se baseiam em software e que cada vez são mais pedidas. Em especial a fotografia, que está num patamar que coloca o Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ num nível de destaque.

Um design sóbrio, mas com elementos únicos

Em termos de design o Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ destaca-se, em especial nas gamas de cores mais vivas e mais divertidas. A marca quer destacar o módulo de câmaras e os seus componentes, fazendo para isso uso de cores distintas e que destacam de forma imediata esta área.

As restantes linhas são sóbrias e atrativas para qualquer tipo de utilizador que escolha este modelo. Este é o modelo de topo e tem dimensões mais generosas, não sendo por isso mais difícil de manusear ou de utilizar em qualquer situação.

O Redmi Note 13 Pro+ também é o primeiro da série a incluir um ecrã curvo. Oferece assim uma moldura mínima, aumentando a área de utilização. É também o primeiro modelo da gama Redmi Note a ter um leitor de impressões digitais no ecrã e não na lateral.

Xiaomi não poupou no hardware que traz neste telefone

Em termos de desempenho, este Redmi, bem como a restante gama, não estão no topo. Ainda assim, o SoC MediaTek Dimensity 7200-Ultra é o suficiente para muitas dos utilizadores mais exigentes. Em termos de memória RAM, a proposta traz já 12 GB.

O ecrã do Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ apresenta-se com 6,67 polegadas e é AMOLED. Para ajudar na visualização perfeita, apresenta uma taxa de atualização que vai até aos 120Hz. Esta é uma caraterística de modelos de uma classe acima. Quanto à visualização, tem um brilho de 1800 nits de luminosidade máxima.

A bateria de 5000mAh será suficiente para uma utilização alargada. De destacar a presença de carregamento 120W HyperCharge, o que garante um recarregar muito rápido deste elemento. A presença de um carregador de 120W na caixa dá ao utilizador liberdade neste campo.

Redmi 13 Pro+ vai marcar o mercado com o que oferece

A fotografia é, sem qualquer dúvida, um ponto de destaque neste modelo. A Xiaomi equipou o Redmi Note 13 Pro+ com um sensor oticamente estabilizado de 200 MP, que tira ótimas fotos em quase todas as condições de iluminação.

Há também uma lente ultra grande angular de 8 MP e uma lente macro de 2 MP. Embora não possua uma lente telefoto dedicada, o sensor principal tira fotos sem perdas com zoom de 2x no sensor, e até mesmo imagens tiradas com ampliação de 4x (digital) parecem nítidas, especialmente em situações de luz do dia.

Com estes argumentos, a fotografia do Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ está uns passos acima da concorrência e oferece o melhor aos utilizadores.

No geral, o Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ é um smartphone que se destaca da concorrência: por um lado, está na gama média, no que toca ao preço; por outro lado, está mais perto do topo, no que toca à fotografia e ao software.

Em termos de design e de estética é também muito interessante, em especial nas cores mais vibrantes e mais destacadas. No campo do hardware, em especial na bateria, SoC, RAM e armazenamento, é também um smartphone interessante e que irá marcar o mercado, pelo menos na sua gama.

O Redmi Note 13 Pro+ 5G 12+512GB está disponível em Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple a 549,99€. A Xiaomi tem uma campanha de pré-venda que o torna ainda mais aliciante e que oferece um equilíbrio de custo-benefício muito interessante.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: Galeria de imagens