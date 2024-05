Google Pixel 8a: Chegou o smartphone com IA e fotografia de topo acessível a todos

Chegou o Google Pixel 8a! Este é o smartphone da Google mais recente e surge alimentado pelo Tensor G3 e está equipado com muitas das funcionalidades de IA dos Pixel 8 e do Pixel 8 Pro. Projetado para captar fotos incríveis, economizar tempo e manter o utilizador seguros, o Pixel 8a pode ser comprado por €559.

Cores divertidas e um design moderno

O design refinado da Série A adapta-se ainda melhor às mãos com cantos arredondados, uma traseira fosca e uma estrutura em alumínio polido. O design resistente pode resistir a quedas, água e poeiras, tornando o Pixel 8a no telefone da série A mais resistente até hoje. Além disso, o novo ecrã Actua é 40% mais brilhante que o ecrã do Pixel 7a, e uma taxa de atualização mais rápida de 120 Hz torna o scrolling mais suave.

Existem duas novas cores na série A: Aloe (cor de edição limitada!) e Azul Baía. O utilizador também pode escolher uma das opções de cores neutras: Obsidiana ou Porcelana. E pela primeira vez, existe a opção de maior capacidade de armazenamento de 256 GB, oferecendo mais espaço para conteúdo.

Fotografia incrível de uma forma simples

O Pixel 8a apresenta uma câmara dupla poderosa com uma lente principal de 64 megapixels e uma lente ultra grande angular de 13 megapixels. O Pixel 8a também vem equipado com uma câmara frontal de 13 megapixels, com um amplo campo de visão nas fotografias.

Graças ao Google Tensor G3, o Pixel 8a está equipado com ferramentas de IA para possibilitar tirar o máximo partido das fotos e vídeos:

Melhor Take permite criar a foto de grupo perfeita.

permite criar a foto de grupo perfeita. Editor Mágico permite reposicionar e redimensionar as coisas na foto ou usar predefinições para destacar o fundo.

permite reposicionar e redimensionar as coisas na foto ou usar predefinições para destacar o fundo. Borracha Mágica de Áudio permite reduzir facilmente sons indesejados no vídeo, como vento, multidões barulhentas ou outros barulhos.

O Pixel 8a também inclui Super Res Zoom de até 8x e funcionalidades como a Borracha Mágica, Vídeo Noturno e a Remoção de Desfoque. Como todos os smartphones Pixel, o Pixel 8a inclui ainda a funcionalidade Real Tone para representar com precisão o tom de pele de todos nas fotos e que agora passa a estar disponível em vídeos.

A IA da Google torna ainda mais fácil realizar tarefas

O Pixel 8a foi projetado para ajudar o utilizador a realizar as tarefas do dia a dia com mais facilidade. Equipado com funcionalidades que ajudam a poupar tempo, o utilizador pode passar mais tempo a fazer as coisas mais importantes para si.

A funcionalidade Circundar para Pesquisar também está presente no Pixel 8a, para que o utilizador não precise mais de andar a trocar de aplicação para encontrar a informação que procura – poupando assim tempo. Basta usar o dedo para desenhar um círculo, rabiscar ou tocar numa imagem, texto ou vídeo para pesquisar por aquilo que é visto.

O Próximo Nível da Segurança

A segurança e proteção são sempre uma prioridade máxima. Semelhante ao Pixel 8 e 8 Pro, este telefone é construído com o mais recente chip Google Tensor G3, tornando-o o telefone Pixel da série A mais rápido e seguro até ao momento. O Pixel 8a funciona com o chip de segurança certificado Titan M2 para proteção adicional, tornando-o ainda mais resiliente contra ameaças.

E o Pixel 8a estará seguro e protegido graças aos sete anos de suporte de software, incluindo as atualizações de segurança e as atualizações do Android. Além disso, o utilizador poderá beneficiar de todas as novas funcionalidades e melhorias nos próximos Features Drops.

Acesso ao Pixel 8a a partir de hoje

O Pixel 8a está disponível a partir de 559 euros com o período de pré-encomendas a iniciar-se hoje. Quem comprar um Pixel 8a entre 7 e 14 de maio e na troca de um telefone qualificado receba mais €150 além do valor negociado do telefone.

Além disso, se comprar, entre 7 e 14 de maio, um Pixel 8a na Vodafone recebe de oferta uma capa para o telefone. Na Worten, por sua vez, terá um desconto de 50% na compra dos Pixel Buds A. O Pixel 8a vai estar disponível para venda na Google Store e nos parceiros Vodafone e Worten a partir de 14 de maio.