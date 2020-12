Apple lança o iOS 14.3 para trazer mais funcionalidades ao seu iPhone

A Apple tinha prometido um alargado conjunto de novidades no iOS 14. No entanto, só agora no iOS 14.3 é que vemos várias dessas promessas. Assim, após a empresa ter lançado na semana passada o iOS 14.3 Release Candidate, achega agora a versão final para todos os iPhones suportados.

Esta versão não só traz algumas melhorias como novidades, entre elas a opção de fotografia ProRAW para os iPhone 12 Pro.

Se tem um iPhone com o iOS 14, então não perca tempo e instale o iOs 14.3. Verá que vários aspeto foram melhorados, assim como novidades no sistema operativo e nas aplicações nativas.

Então o que há de novo no iOS 14.3?

iOS 14.3 inclui suporte para Apple Fitness+ e AirPods Max. Esta atualização possibilita igualmente a captura de fotografias em Apple ProRAW no iPhone 12 Pro, introduz informação de privacidade na App Store, e inclui outras funcionalidades e correções de erros para o iPhone.

Apple Fitness+

Uma nova experiência de fitness disponibilizada através do Apple Watch, com treinos tipo estúdio disponíveis no iPhone, iPad e Apple TV (Apple Watch Series 3 e posterior).

Nova aplicação Fitness no iPhone, iPad e Apple TV, que permite aceder a treinos Fitness+, instrutores e recomendações personalizadas.

Treinos em vídeo adicionados todas as semanas para dez tipos de treinos populares: HIIT, bicicleta estática, ioga, core, força funcional, dança, remo, passadeira (andar e correr) e arrefecimento (atenção plena).

Listas de reprodução selecionadas por instrutores Fitness+ para complementar os treinos.

Assinatura Fitness+ disponível na Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.

AirPods Max

Suporte para os novos auscultadores circum‑aurais AirPods Max.

Som de qualidade superior graças ao áudio de alta fidelidade.

Com EQ adaptável, o som adapta‑se em tempo real ao ajuste individual das almofadas auriculares.

Cancelamento de ruído ativo para bloquear o ruído ambiente.

Modo Transparência para ouvir o que se passa à sua volta.

O áudio espacial com seguimento dinâmico da cabeça proporciona uma experiência sonora tipo sala de cinema.

Fotografias

Possibilidade de capturar fotografias Apple ProRAW no iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Possibilidade de editar fotografias Apple ProRAW na aplicação Fotografias.

Opção para gravar vídeo a 25 fps.

Possibilidade de espelhar a câmara da frente para fotografias, no iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

Privacidade

Nova secção de informação de privacidade nas páginas da App Store, que inclui um resumo do programador sobre as práticas de privacidade da aplicação.

Aplicação TV

O novo separador Apple TV+ torna mais fácil descobrir e ver programas e filmes Apple Originals.

A pesquisa melhorada permite navegar por categoria (como género) e ver pesquisas recentes e sugestões ao digitar.

Os principais resultados das pesquisas incluem os resultados mais relevantes de filmes, programas de TV, elenco, canais e desporto.

App Clips

Suporte para iniciar App Clips através da leitura de códigos de App Clips concebidos pela Apple com a aplicação Câmara ou a partir da central de controlo.

SaúdePossibilidade de indicar o estado de gravidez, lactação ou uso de métodos contracetivos no Seguimento do ciclo, na aplicação Saúde, para gerir melhor as previsões do período e de fertilidade.

Meteorologia

Dados de qualidade do ar agora disponíveis nas aplicações Meteorologia e Mapas e através de Siri para locais na China continental.

Recomendações de saúde relativas à qualidade do ar disponibilizadas através de Siri, nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Índia e México, para determinados níveis de qualidade do ar.

Safari

Opção de motor de pesquisa Ecosia no Safari.

Esta atualização também resolve os seguintes problemas: