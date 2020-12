Minicarro elétrico da Hyundai ajuda nas emoções das crianças hospitalizadas

Apesar do dia de Natal já ter passado, o espírito ainda prevalece e, como a altura exige, é nos outros que devemos pensar mais. Aliás, quando esses outros são crianças e estão, ainda por cima, fechados num hospital, tendo como, devemos tentar ajudar.

Foi nisso que pensou a Hyundai, concretizando um minicarro elétrico projetado para confortar os mais novos hospitalizados.

Minicarro elétrico a colorir os hospitais

Os hospitais podem ser espaços efetivamente assustadores quando se trata do sítio onde passa a viver uma criança. Além disso, os tratamentos a que são sujeitas podem não contribuir para a adaptação e tornam o processo ainda mais difícil.

A pensar nisto, a fabricante de automóveis sul-coreana Hyundai desenhou e doou minicarros elétricos a um hospital infantil, em Barcelona. De acordo com a empresa, esta ação surge no seguimento de um projeto chamado “Little Big e-Motion”.

Então, o objetivo é que a viagem do quarto das crianças até à sala de tratamentos seja menos stressante, tornando-a mais divertida. Para isso, a Hyundai desenhou um minicarro elétrico e autónomo que recorre a um sistema de Inteligência Artificial.

Inteligência Artificial responsável por toda a magia

Conforme explica a empresa, o sistema de Inteligência Artificial instalado no minicarro elétrico serve essencialmente para entrar em contacto com a criança que o vai conduzir. Aliás, o sistema garante um destacado avanço tecnológico.

O minicarro reproduz o conceito, em ponto pequeno, do Hyundai 45 e assegura a segurança das crianças. Assim sendo, podem conduzir sem se magoarem a uma velocidade de aproximadamente 6,4 km/h.

Para além disso, o minicarro possui uma funcionalidade chamada Emotion Adaptive Vehicle Control (EAVC) e criada em parceria com o Media Lab do MIT. Ou seja, deteta as emoções das crianças, pela análise das suas expressões faciais, frequência respiratória e frequência cardíaca.

Conforme explica a Hyundai, num comunicado de imprensa, o minicarro elétrico possui uma câmara integrada que regista, então, as expressões faciais das crianças, analisando-as. Além disso, está equipado com um cinto de exercício respiratório que utiliza bolsas de ar para pressionar ligeiramente o corpo das crianças, de modo a reduzir a ansiedade e estabilizar a respiração.

Para que a viagem até à sala de tratamento seja o mais apelativa possível, o sistema de IA do minicarro elétrico altera a iluminação, a música, a fragrância do carro e ainda liberta bolhas impulsionadas pelo humor. Enquanto isto, os adultos podem rastrear o minicarro, através de uma aplicação.

