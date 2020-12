Huawei Smart Latex Pillow – A almofada inteligente que monitoriza as suas noites

Os dispositivos inteligentes estão presentes em muitos dos momentos do nosso dia. O telefone, o relógio, as lâmpadas, o aspirador… tudo já oferece tecnologia a que comummente se chama de inteligente. Para a monitorização do sono chega agora uma almofada inteligente pela mão da Huawei.

É a Huawei Smart Latex Pillow.

A Huawei lançou oficialmente a sua almofada inteligente Huawei Smart Latex Pillow. O sono sabemos que é essencial para o nosso bem-estar e com as novas tecnologia, cada vez de dorme menos, mas esta peça tecnológica de conforto poderá ajudar a mudar hábitos e a melhorar a qualidade das horas de sono.

A almofada da Huawei é feita de latex natural a 93%, com uma resistência capaz de se adaptar rapidamente à fiosionomia da pessoa, de forma a aliviar a pressão do pescoço e dos ombros.

Segundo é descrito, esta almofada tem ainda uma construção em colmeia que permite que haja ventilação, de forma a não sobreaquecer. Além disso, tem um padrão antifúngico comprovado de 99%.

Mas o que faz da Huawei Smart Latex Pillow “smart”?

No interior desta estrutura existe incorporado um conjunto de sensores de monitorização ultra finos capazes de medir a frequência cardíaca e respiratória e ciclos de sono. Avalia, além disso, outros parâmetros como números de voltas que dá na cama e as vezes que tira a cabeça da almofada.

Todos estes parâmetros permitirão avaliar a qualidade do sono, com todas as informações compiladas de forma completa numa aplicação móvel dedicada, com relatórios diários, semestrais e mensais. Assim, será possível detetar que hábitos poderão estar a afetar a sua qualidade de sono e então criar estratégias para os alterar.

Para já, a almofada pode ser encontrada apenas na China, mas será algo que possamos em breve ver disponível por cá. O seu preço é de 449 yuans, cerca de 56 €, à taxa de câmbio atual.