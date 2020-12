Usou o piloto automático do Tesla para falsear o exame de condução

A tecnologia sempre foi e sempre será usada para fins menos lícitos. Como tal, a história que mostramos hoje é um desses casos. Um condutor de um Tesla, condenado por excesso de velocidade, tentou trapacear o examinador, quando foi fazer novamente o exame de condução para recuperar o seu título de condução. Mas o esquema não correu bem.

O piloto automático do Tesla poderá ter desmascarado o “batoteiro”, face ao seu sistema elucidativo.

Usar o Piloto Automático do tesla em teste de condução… dá chumbo!

O condutor de um Tesla, que tem um canal no YouTube dedicado à marca, TESLAPEG, tentou sorrateiramente, ludibriar o examinador de condução. Depois de ter perdido a licença de condução por excesso de velocidade, o homem foi obrigado a fazer novo teste para voltar a receber o título.

Contudo, a sua tática não funcionou e o examinador percebeu. O homem, que estava atento ao ecrã do elétrico, deu conta do “volante azul”, que sinaliza a ação do Piloto Automático. Posteriormente ao teste de estrada, o youtuber foi chamado para uma pequena reunião e tudo foi explicado.

Tudo bem, pergunta rápida. O que era aquele pequeno símbolo azul? Isso foi como algum tipo de direção automática ou cruise control?

O proprietário do Tesla tentou evitar a pergunta descrevendo timidamente o piloto automático como um simples auxílio ao condutor.

Isto realmente não nos ajuda a conduzir. Isso simplesmente ajuda o condutor.

Argumentou o dono do Tesla.

Na reunião, o condutor gravou o áudio e percebe-se que o examinador deu conta da “manobra”. Explicou o que tinha a explicar e no seu veredito final chumbou a prestação do Youtuber. Segundo o funcionário da escola de condução, o exame era para o examinador perceber as capacidades do condutor. Como tal, as capacidades do carro não estavam em avaliação e o exame terminou com um chumbo.

Portanto, o “crime” não compensou e usar as capacidade de condução do carro não foi solução.

Em Portugal estes exames não são feitos no carro do condutor, mas sim no carro da escola de condução. Contudo, no futuro todos os carros terão sistemas de assistência à condução. Assim, como será que serão feitos estes exames às capacidades de condução do condutor?