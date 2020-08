Braille Bricks: Lego lança brinquedos inclusivos

A nossa sociedade está cada vez mais inclusiva e preocupada com essa mesma inclusão. Para que ninguém fique para trás e estejamos todos em pé de igualdade, é importante que sejam realizadas ações nesse sentido, logo desde a infância.

Nesse sentido, a Lego e a Lego Foundation lançaram uma linha de blocos de brinquedo designados Braille Bricks.

Braille Bricks permitem que se aprenda enquanto se brinca

Uma das mais populares marcas de brinquedos do mundo inteiro decidiu lançar uma linha de legos inclusivos. Os Braille Bricks são diferentes por possuírem letras e números individuais do alfabeto braille, no topo de cada peça lego.

Ler braille significa literacia que liga estudantes à aprendizagem e oportunidade. [Os legos] são uma ferramenta incrível para ajudar a introduzir os estudantes ao braille.

Disse Craig Meador, presidente da American Printing House for the Blind.

Concebido para crianças cegas e deficientes visuais, os Braille Bricks estão disponíveis em 7 países, incluindo os EUA. Conforme foi dito num comunicado de imprensa, a organização sem fins lucrativos American Printing House for the Blind está a enviar os Braille Bricks para escolas dos vários estados, de forma gratuita.

Ademais, estão a ser enviados para profissionais que trabalham com cegos ou deficientes invisuais, para que disponham e trabalhem os legos com as crianças.

Além dos EUA, os legos inclusivos estão também disponíveis no Brasil, Dinamarca, França, Alemanha, Noruega e Reino Unido. Ainda que seja uma hipótese ponderada pela Lego, não se sabe se serão vendidos em loja.

Conforme afirmado pela marca, disponibilizar os Braille Bricks noutros países significaria expandir o seu alcance e ajudar mais gente.

Aprender através da brincadeira é uma poderosa forma para todas as crianças desenvolverem várias competências, tais como criatividade, colaboração e comunicação, necessárias para prosperar num mundo em constante mudança.

Disse John Goodwin, CEO da Lego Foundation.