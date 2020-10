União Europeia investiga Instagram por uso indevido de dados de crianças

A União Europeia avançou com uma investigação ao Instagram por, alegadamente, a rede social apresentar um comportamento desadequado quanto aos dados pertencentes a perfis de crianças.

Em suma, a plataforma estaria a disponibilizar contas de empresas a utilizadores a partir dos 13 anos e, desta forma, expunha publicamente os seus endereços de e-mail e contactos telefónicos.

Instaram investigado pela UE por uso indevido de dados de menores

Segundo as últimas notícias, a popular rede social Instagram está a ser investigada pela União Europeia por uso indevido de dados de utilizadores menores.

De acordo com a BBC, a plataforma do Facebook estaria a ter um comportamento desadequado em relação às informações dos perfis de crianças. Ou seja, a rede social oferecia aos menores, a partir dos 13 anos, a possibilidade de criarem contas empresariais, no entanto isso acabava por divulgar dados como e-mails e telefones, pois nas contas empresariais os dados tornam-se públicos.

A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC) iniciou assim uma investigação no sentido de determinar se o Facebook tem o direito legal de utilizar os dados pessoais das crianças. Para além disso, esta entidade está ainda a verificar se a empresa implementou proteções e restrições suficientes na plataforma no que respeita aos menores.

Graham Doyle, chefe dos assuntos corporativos, sociais e comunicações do DPC disse que:

O Instagram é uma plataforma social amplamente usada por crianças na Irlanda e em toda a Europa. O DPC tem monitorizado ativamente as reclamações recebidas de indivíduos nesta área e identificou potenciais preocupações em relação ao processamento de dados pessoais das crianças no Instagram que requerem uma análise mais aprofundada.

Perfis empresariais no Instagram expõem publicamente os dados dos jovens

As suspeitas começaram no ano passado quando o analista David Stier disse que o Instagram permitia que os jovens pudessem alterar as suas contas pessoais para perfis empresariais. Com esta troca, os utilizadores têm acesso a outras funcionalidades, como estatísticas e visitantes, algo apelativo entre os adolescentes. No entanto o aspeto negativo é que os dados pessoais ficam expostos publicamente.

Ora, como resultado, a plataforma angariou várias informações de contacto dos menores misturados com outros dados de adultos. Assim, fica a ideia de que a rede social não protege os dados das crianças e jovens.

Mas um porta-voz do Facebook disse à BBC que:

Sempre fomos claros que, quando as pessoas optam por abrir uma conta empresarial no Instagram, as informações de contato que partilham são exibidas publicamente. Isso é muito diferente de expor as informações das pessoas.

Além disso, a empresa de Mark Zuckerberg referiu ainda que foram feitas várias atualizações nas contas empresariais. Agora, a rede social permite que os utilizadores não exibam as suas informações de contacto. A plataforma também deixou de incluir as informações de contacto no código-fonte das páginas.

De salientar ainda que o Instagram tem eliminado várias contas de crianças com menos de 13 anos.

No entanto as investigações do DPC vão continuar e, caso a rede social da fotografia não respeite o Regulamento da Proteção de Dados, o Facebook poderá ter que pagar uma multa de até 4% da sua faturação total.