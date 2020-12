Carros elétricos: Apple é mais ameaçadora que Toyota, diz a Volkswagen

Nos últimos dias, a Apple esteve debaixo dos holofotes do mercado automóvel. Noutro ponto do planeta foi a Toyota que alfinetou os seus concorrentes do mercado dos carros elétricos. Agora, em jeito de resposta, o CEO da VW vem afirmar que os gigantes tecnológicos, como a Apple, porque levam mais a sério os desafios a que se propõe, são mais ameaçadores que a Toyota.

Esta opinião do homem forte do poderoso grupo automóvel alemão vem aumentar a pressão ao aferir o poder da marca americana de tecnologia.

Volkswagen: Apple poderá ser um poderoso construtor automóvel

Há quase 10 anos que a Apple está (supostamente) a preparar o projeto Titan. Este ambicioso desafio e ainda amplamente desconhecido, deverá ter como objetivo apresentar um carro elétrico. Contudo, este rumor já foi forte, depois fraquejou e agora parece estar de novo a ganhar corpo.

Nesse sentido, o CEO do Grupo Volkswagen, Herbert Diess, admitiu que a tecnológica Apple, muito rica em dinheiro, pode tornar-se um adversário de respeito na indústria automóvel, mais temível do que a Toyota.

Segundo a Bloomberg e perante a entrada para breve da empresa de Cupertino na indústria automóvel, Diess declarou que acolhe com prazer “novos concorrentes que vão acelerar alterações na indústria e contribuir com novas soluções e tecnologias”.

O CEO da Volkswagen AG reconhece que “a inacreditável valorização bolsista e um acesso praticamente ilimitado a fundos incutem, em todos nós, muito respeito”.

Os mesmos desafios no mundo automóvel, mas novas ameaças

Diess, de 62 anos, recebeu um novo voto de confiança do conselho supervisor da VW neste mês. A seu novo cargo está o desafio de tornar o poderoso grupo industrial mais ágil depois das disputas internas que assustaram os investidores. A VW enfrenta um ano crítico em 2021 com a missão de aumentar o seu fornecimento de carros elétricos com novos modelos como o SUV compacto ID.4 e uma versão mais espaçosa do Porsche Taycan.

Contudo, este mercado está mais atrativo a marcas que se estão a criar do zero, sem amarras do passado. O caso mais paradigmático é o da Tesla, mas a Apple e outras empresas com muito dinheiro podem em breve ser poderosos construtores automóveis. À medida que a tecnologia toma conta do segmento automóvel, estas empresas, tomadas por fortes ambições, poderão mudar completamente o paradigma do mercado dos veículos elétricos.

