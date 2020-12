CEO da Toyota considera que os “carros elétricos estão sobrevalorizados”

Temos vindo a assistir a um aumento do investimento em carros elétricos, pelas marcas que conhecemos tão bem. Isto, porque, de facto, os consumidores estão cada vez mais interessados em veículos menos poluentes e, se possível, mais inteligentes.

No entanto, nem tudo são rosas e o CEO da Toyota considera que os carros elétricos estão a ser sobrevalorizados.

CEO da Toyota com medo da massificação dos carros elétricos

Durante uma conferência de imprensa, Akio Toyoda, número um da Toyota e presidente da Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis, fez comentários e questões acerca da viabilidade dos carros elétricos.

Além da referência sobre os veículos elétricos estarem a ser sobrevalorizados, o executivo sublinhou a publicidade excessiva que está, hoje em dia, a eles associada. De igual forma, considera que as consequências, de uma possível massificação da mobilidade sem emissões, não estão a ser adequadamente avaliadas. Isto, especificamente relacionado com o sistema económico japonês.

Assim sendo, Toyoda criticou os apoiantes dos carros elétricos. Então, focando apenas na sustentabilidade desta tecnologia, não estão a ter em conta as emissões de dióxido de carbono originadas pela produção de eletricidade. Mais, considera que não estão a avaliar os custos sociais de uma transição em grande escala.

Quanto mais carros elétricos produzirmos, mais as emissões de carbono aumentarão.

Referiu Akio Toyoda.

O caso japonês

Relativamente ao Japão, o número um da Toyota alertou que, se toda a frota automóvel passasse a ser elétrica e estivesse em funcionamento, o país enfrentaria um blackout. Posteriormente, seria necessário criar uma infraestrutura capaz de suportar toda a eletricidade necessária e que custaria entre 14 e 37 mil milhões de ienes (de 110 a 290 mil milhões de euros).

O CEO mostra-se claramente preocupado com a massificação dos carros elétricos, uma vez que o Japão depende fortemente do carvão e do gás natural para produção de eletricidade.

Quando os políticos dizem ‘vamos livrar-nos de todos os carros que utilizam gasolina’, compreendem o que isso significa?

Questionou Toyoda.

Além disso, o CEO teme que a regulamentação cada vez mais rigorosa, quando relacionada com os carros movidos a combustíveis fósseis, retire os carros do alcance das classes mais baixas.

O atual modelo de negócio da indústria automóvel entrará em colapso.

Terminou Akio Toyoda.

