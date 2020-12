Estudo: “Informáticos” estão insatisfeitos com o seu salário

É verdade que esta pandemia irá alterar muita coisa ao nível financeiro. O impacto já é notório e os próximos anos serão um enorme desafio. Com a COVID-19 acelerou-se a digitalização e, no meio desta mudança estão os profissionais de tecnologias s informação.

No que diz respeito aos salários, um estudo recente refere que 62% dos profissionais na área da tecnologia estão insatisfeitos.

62% dos “informáticos” acham que deviam ter melhor salário

De acordo com a edição deste ano de um estudo da Hays (Guia do Mercado Laboral), 62% dos profissionais de Tecnologias da Informação estão insatisfeitos com o seu salário e 72% estão insatisfeitos com as suas perspetivas de progressão no emprego atual.

Ainda assim, os profissionais do setor estarão entre os que menos pretendem mudar de emprego em 2021, com 74% a indicar essa possibilidade. Apenas os profissionais de Legal (71%) e Life Sciences (73%) apresentam valores mais baixos.

Entre os profissionais de TI que pretendem mudar de emprego, os principais motivos prendem-se com o pacote salarial (73%), as perspetivas de progressão de carreira (63%) e a procura de projetos mais interessantes (57%).

Outros dados dos Guia do Mercado Laboral 2021 relativos aos profissionais de TI:

28% dos profissionais de IT foram aumentados e 4% foram promovidos em 2020

39% recusaram ofertas de emprego em 2020

34% estão disponíveis para trabalhar no estrangeiro

Seguro de saúde, possibilidade de trabalhar a partir de casa e flexibilidade de horários são os benefícios mais valorizados pelos profissionais desta área.

Esta edição do Guia do Mercado Laboral tem como base inquéritos efetuados junto de cerca de 2752 profissionais qualificados de todos os setores e 612 empregadores a atuar em Portugal.

Leia também…