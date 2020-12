Great Wall Motors criará marca de carros elétricos para competir com a Tesla

A Tesla é, sem sombra de dúvidas, a empresa de carros elétricos mais irreverente do mercado. Isto, porque os seus protótipos são futuristas e prometem características singulares. Com isto, é natural que as marcas, atualmente, vejam a Tesla como a marca a alcançar, nos segmentos dos elétricos. Aliás, mesmo na China há cada vez mais marcas a querer ombrear com a marca americana.

A Great Wall Motors vai criar uma marca de carros elétricos premium, de modo a competir com a Tesla.

Great Wall Motors entrará no mercado de luxo e competirá com a Tesla

Na China, a Great Wall Motors atua como a maior e mais significante empresa privada de produção automóvel. Tal como tem vindo a acontecer com outras empresas de automóveis, a empresa está bastante empenhada na mobilidade elétrica.

Assim, pretende enveredar por esse caminho, expandindo a sua rede de carros elétricos, nos próximos anos.

No entanto, contrariamente ao que tem vindo a ser feito por outras marcas, que têm começado devagar, a empresa chinesa pretende criar uma nova marca de carros elétricos premium. Dessa forma, coloca-se na corrida e fica, possivelmente, à altura de rivais como a Tesla.

Mais, poderá posicionar-se no mercado como, então, marca de luxo e oferecer carros mais caros do que aqueles que são produzidos para as massas, tornando a marca mais exclusiva e, consequentemente, procurada.

Project SL com marca premium

Conforme revelaram duas fontes, a nova marca de carros elétricos premium da Great Wall Motors chamar-se-á Project SL e incluirá SUVs e berlindas. Assim sendo, a empresa possuirá duas marcas de EV: a ORA, mais barata, e a Project SL, premium e, por isso, mais cara.

Apesar de, em 2016, a empresa ter tentado introduzir-se no mercado de luxo dos automóveis elétricos, a tentativa não gerou ainda frutos. No entanto, a sociedade está numa transição para carros elétricos favorável ao aumento da oferta no mercado.

Ainda que não haja qualquer informação sobre o assunto, há algum tempo que se espera que a Great Wall Motors comercialize os seus modelos ORA na Europa. Por isso, a concretizar-se, poderão também ser vendidos os novos modelos da Project SL.

