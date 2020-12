Combo: Estação de serviço exclusiva para carros elétricos e alimentada a energia solar

Um dos entraves à circulação de carros elétricos é a escassez de estações de carregamento. Isto, porque existem zonas que ainda não as possuem, dificultando a vida aos condutores que pretendem recarregar os seus automóveis.

Num avanço protagonizado pelo Reino Unido, abriu a primeira estação de serviço exclusiva para carregamento de carros elétricos. Sim, esta é alimentada por energia solar.

Tendo estado até agora abrigadas nas estações de serviço de combustíveis fósseis, eis que o Reino Unido abriu a primeira estação de serviço exclusivamente disponível para carregamento de carros elétricos. Além disso, será alimentada através da energia solar.

Conforme anunciado, a estação de serviço possui 36 carregadores rápidos e alimentados por energia 100 por cento renovável. Dessa forma, a Electric Forecourt garante que os condutores de carros elétricos completam um ciclo totalmente verde, não poluindo nem sequer no momento do carregamento.

De acordo com o que foi planeado pela Gridserve e pela Hitachi Capital UK Plc, esta é a apenas a primeira de 100 estações de serviço. Mais, a eletricidade utilizada será gerada através de painéis solares colocados sobre os carregadores, bem como através de uma rede de parques fotovoltaicos.

Para que não haja desperdício, a estação de serviço está equipada com um sistema que gere o destino da energia, direcionando-a para os locais onde é mais necessária. Dessa forma, garantem que o valor dos recursos é maximizado e os preços podem ser baixos.

Pese o facto de ser uma estação de serviço (praticamente) igual às convencionais. Todavia, servem apenas para carregamento de carros elétricos, alimentando-se apenas de energias renováveis e limpas.

O processo de carregamento tem de ser simples e livre de ansiedade. Por isso, concebemos as nossas áreas elétricas em torno das necessidades dos condutores, atualizando o modelo tradicional de posto de gasolina para um mundo de carbono zero e oferecendo a confiança de que as pessoas precisam para mudar para um transporte elétrico hoje, uma década antes da proibição dos automóveis a gasolina e diesel, em 2030.