Já conhece um dos melhores softwares de edição e leitura PDF para iOS?

O formato PDF é dos mais populares e poderosos hoje em dia. É suportado por diversas plataformas e tem muitas capacidades interessantes, como a possibilidade de utilização para formulários ou suporte de assinatura digital.

A edição deste tipo de documentos é muitas vezes uma necessidade, e ferramentas como o PDFelement for iOS são determinantes quando há tarefas deste tipo. Para facilitar o acesso e a integração com o seu iOS, o PDFelement Pro está agora disponível na Mac App Store.

O PDFelement for iOS é a ferramenta ideal para, de forma simples, criar, editar, converter, anotar e assinar PDFs digitalmente.

Então, o PDFelement oferece toda uma nova e fácil interface, bem como ferramentas de escrita mais avançadas. Além disso, já habituados à qualidade Wondershare, veem com esta app funcionalidades colaborativas melhoradas como:

Otimização do trabalho em equipa

Ferramentas de conversão poderosas.

Desenhado para todos: simples e intuitivo

O menu de opções está agora disponível numa barra lateral, do lado direito da janela.

Cada botão leva ao aparecimento de botões de operação relacionados.

É possível então marcar texto no PDF, adicionar novo texto em diversos formatos e tomar notas da forma que preferir.

Depois, o menu Redigir permite fazer um conjunto alargado de opções avançadas de edição. A organização de páginas também é muito simples e intuitiva de utilizar.

Muito mais que apenas edição e leitura de PDF

Ora o PDFelement na sua versão Standard tem algumas limitações em funcionalidades. No entanto, a versão Pro aqui apresentada, traz um leque mais abrangente em funcionalidades avançadas que vão mais além da edição e leitura.

Nomeadamente, no PDFelement for iOS podemos contar com:

Visualização de PDF – procurar, consultar, zoom in e out, deslizar horizontal e verticalmente. Escolha entre vários modos de visualização, incluindo Dia, Noite, ou Sépia para encontrar uma opção que se adapte às suas necessidades, seja no escritório, em viagem, ou em casa.

– procurar, consultar, zoom in e out, deslizar horizontal e verticalmente. Escolha entre vários modos de visualização, incluindo Dia, Noite, ou Sépia para encontrar uma opção que se adapte às suas necessidades, seja no escritório, em viagem, ou em casa. Criação de PDF – criar um documento PDF de base ou mesmo digitalizar um PDF

– criar um documento PDF de base ou mesmo digitalizar um PDF Edição de PDF – possibilidade de editar os documentos PDF

– possibilidade de editar os documentos PDF Organização de páginas – rotação, eliminar, inserir páginas em documentos PDF

– rotação, eliminar, inserir páginas em documentos PDF Notas – possibilidade de acrescentar Notas no documentos PDF

– possibilidade de acrescentar Notas no documentos PDF OCR – trata-se de reconhecimento ótico de texto, permitindo editar e converter texto a partir de imagens ou PDFs digitalizados

– trata-se de reconhecimento ótico de texto, permitindo editar e converter texto a partir de imagens ou PDFs digitalizados Juntar e converter PDFs – combinar diferentes formatos de ficheiros num novo PDF, com a possibilidade de o converter para outros formatos como EPUB, HTML, RTF ou texto

– combinar diferentes formatos de ficheiros num novo PDF, com a possibilidade de o converter para outros formatos como EPUB, HTML, RTF ou texto Operações em lote – processar PDFs em lotes com adição de fundos, marcas de água, cabeçalhos e rodapés

– processar PDFs em lotes com adição de fundos, marcas de água, cabeçalhos e rodapés Suporte para o formato normalizado PDF/A – garantia de compatibilidade de formato de acordo com o standard ISO, para arquivo de longa duração

– garantia de compatibilidade de formato de acordo com o standard ISO, para arquivo de longa duração Criação e assinatura de formulários – criar formulários com a capacidade de serem preenchidos, incluindo botões, caixas de marcação, listas, assinaturas digitais e outros

– criar formulários com a capacidade de serem preenchidos, incluindo botões, caixas de marcação, listas, assinaturas digitais e outros Numeração em série – também chamada de numeração Bates, ou Bates numbering, trata-se de uma espécie de carimbo com numerações sequenciais e pré-formatadas, tipicamente utilizadas em documentos médicos ou judiciais

Vídeo de apresentação

A Wondershare aprimora as suas apresentações por algum motivo: a qualidade do seu software. O exemplo perfeito está neste vídeo que nos mostra, em detalhe, o funcionamento do mesmo:

PDFelement for iOS está disponível na Mac App Store

Com o objetivo de tornar esta aplicação ainda mais acessível e segura, o PDFelement for iOS está agora disponível na Mac App Store. Dessa forma, terá acesso às atualizações no momento em que forem lançadas, podendo assim atualizá-lo rapidamente e sem preocupações.

Além disso, poderá facilmente utilizar diferentes versões consoante a necessidade, podendo gerir as subscrições ou mesmo a compra vitalícia a partir da Mac App Store.

PDFelement for iOS