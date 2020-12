Google Pixel já faz screenshots instantâneos como o iPhone

Provavelmente, é um dos recursos mais antigos do iPhone. Desde logo, a Apple introduziu a combinação de dois botões para o utilizador conseguir fazer uma captura de ecrã, vulgo, screenshots. Contudo, este recurso tem vindo a popularizar-se e outras marcas a seguir também lançaram as suas combinações para os screenshots. Umas seguiram a Apple, outra tinham uma espécie de latência na execução.

Agora, o smartphone da Google, o Google Pixel, também já faz uma captura de ecrã com as combinações de teclas de forma instantânea, assim como fazem os iPhones e os smartphones Samsung.

Google Pixel faz screenshots tipo iPhone

Os smartphones da Google, os Pixel, com a última atualização ganharam um novo método de captura de ecrã que é mais rápido, imitando a mecânica que a Apple usa no iPhone. A verdade é que um recurso tão singelo, tem-se revelado muito útil e, nesse sentido, a Google melhorou um pouco a experiência de uso das capturas de ecrã no Android nos últimos anos.

Com o mais recente Feature Drop, o Google silenciosamente fez os smartphones Pixel tirarem uma captura de ecrã instantaneamente. Notavelmente, a Google sempre seguiu o método original de captura de ecrã do Android nos Pixels. O método era pressionar longamente os botões liga/desliga e diminuir o volume. A mesma combinação de botões ainda é usada, mas agora é literalmente instantânea, não faz aquele “compasso de espera”.

Conforme sabemos, com a remoção do botão Home, a Apple alterou os botões e passou a usar a combinação do botão power + botão volume up. Nos smartphones da Google é botão power + botão volume down e instantaneamente é feito um screenshot, como acontece nos iPhone e Samsung.

Mais usabilidade, mas também alguns screenshots acidentais

Apesar de ser um pequeno incremento, vai ao encontro do que o utilizador necessita. Não se trata de uma cópia, mas sim de uma melhoria de um recurso há muito usado nos Android. Contudo, são estes detalhes que, por vezes, fazem a diferença entre uma ação rápida e útil, e uma lenta “que podia ser melhor”.

O que poderá acontecer é que o utilizador muitas vezes agarra o smartphone com uma mão na posição acima, a apanhar estes botões. Alguns screenshots serão tirados por engano, mas não será nada que não se ajuste com o tempo.

