Supercharger: Tesla está a construir a maior estação de carregamento do mundo

A Tesla consegue oferecer aos seus clientes uma autonomia singular, não sendo a sua rede de abastecimento uma exceção. A rede dos Supercharger da Tesla tem crescido e marcado cada vez mais uma posição essencial na vida dos condutores.

Conforme foi divulgado, a empresa está a alargar o império da sua rede de abastecimento, construindo uma nova estação gigante, para adicionar à sua rede Supercharger.

Supercharger para corresponder às necessidades dos clientes

Claramente, a frota da Tesla está a crescer a um ritmo muito acelerado e são cada vez mais as pessoas que circulam nas estradas ao volante de um elétrico da marca. Por esta razão, tem tentado adaptar e corresponder às necessidades dos clientes, mantendo infraestruturas, como, por exemplo, centros de carregamento.

Então, está agora a trabalhar na construção de uma nova estação gigante de Supercharger. Aliás, poderá ser a maior estação de carregamento da Tesla em todo o mundo. Apesar de existirem já estações de carregamento com 50 postos, na China, esta nova terá 56, sendo seis vezes maior do que e estação média já existente.

As imagens desta nova estação chegam do utilizador @bryanMackSC, no Twitter, que as captou em Firebaugh, na Califórnia.

Além da maior estação do mundo, estariam também no projeto uma loja de conveniência e um restaurante local. No entanto, não é claro se o restaurante faz parte dos planos da própria Tesla para o Supercharger ou se está incluído num outro projeto.

Atualmente, a Tesla possui 1 971 estações de super carregadores, com 17 647 postos de carregamento, tendo cada um cerca de 9 Supercharger.