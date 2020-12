Riot Games anuncia VALORANT Champions Tour 2021

A Riot Games continua a investir forte no seu shooter mais recente, VALORANT e nas competições eSports na sua órbita. Aliás, não se trata de surpresa alguma, pois tal como aqui vimos, esse foi sempre o objetivo da companhia.

Recentemente anunciou VALORANT Champions Tour 2021.

VALORANT, da Riot Games, nasceu com um objetivo muito específico de conquistar o seu espaço no mercado dos shooters e de se lançar como jogo de referência para competições eSports.

A companhia sediada em Los Angeles tem vindo ao longo dos últimos tempos a divulgar bastates novidades e iniciativas nesta direção e recentemente revelou a VALORANT Champions Tour 2021.

VALORANT Champions Tour

A VALORANT Champions Tour, será uma nova competição oficial do shooter 5×5 da Riot Games, VALORANT, e decorrerá ao longo do ano de 2021. A Tour incluirá competições na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África e Austrália. O vencedor final será conhecido no fim do próximo ano.

A competição será composta por três níveis distintos: Challengers, Masters e Champions.

As equipas começarão as suas participações ao jogar nos eventos Challengers regionais, antes de avançarem para os eventos Masters internacionais.

Nos três eventos Masters que ocorrerão em 2021, as equipas com a melhor performance acumularão pontos que contarão para a sua qualificação para o evento Champions.

A fase final contará com as dezasseis melhores equipas no mundo e premiará apenas uma equipa como campeã do VALORANT Champions Tour.

“O Champions Tour é o nosso próximo passo com vista a desenvolver o VALORANT como eSport global, digno da paixão dos nossos fãs,” disse Whalen Rozelle, Diretor Sénior de Esports na Riot Games. “O nosso foco será demonstrar e enaltecer os criativos e talentosos jogadores que estão a moldar este jogo, por todo o mundo. Os fãs e os jogadores pediram competições de alto nível e o VALORANT Champions Tour será resposta a isso mesmo.”

Os parceiros fundadores da VALORANT Champions Tour e do torneio First Strike (outra competição VALORANT anunciada em setembro deste ano) são a Red Bull e a Secretlab. Ambas as entidades apoiam os eSports operados pela Riot Games e terão, também, um papel fundamental no crescimento do jogo. Mais parceiros do VALORANT Champions Tour serão anunciados no decorrer do próximo ano.

A Riot Games continua forte no investimento de VALORANT e o contínuo anúncio de novas competições, mostra que o seu empenho se mantém forte em torná-lo como uma referência nos eSports.

A Riot Games foi fundada em 2006 e em 2009 lançou o seu título de estreia, League of Legends, com reconhecimento mundial e que se tornou o “cartão de apresentação” da companhia. LoL passou a ser um dos jogos de PC mais jogados no mundo e um dos principais impulsionadores do crescimento explosivo dos eSports.

Como curiosidade, a Riot Games está sediada em Los Angeles, Califórnia, e possui mais de 2.500 funcionários em cerca de 20 escritórios em todo o mundo.