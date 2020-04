Valorant vai-se lançar nos eSports

A Riot Games está empenhada no desenvolvimento e crescimento de Valorant, o seu shooter que chegará ainda este ano.

Recentemente revelou os seus planos para lançar o jogo nos eSports.

Valorant, tal como tivemos a oportunidade de aqui referir, é o próximo jogo da Riot Games (League of Legends).

Trata-se de um shooter tático free-to-play inspirado no universo League of Legends e que já conta com uma Beta Fechada a decorrer atualmente.

De recordar que o jogo apresenta equipas de 5 contra 5 em arenas diversificadas e onde cada personagem terá as suas skills e habilidades únicas.

De forma a tornar Valorant numa experiência eSports séria e sólida a Riot desenvolveu aquilo que identificou como as Guidelines para Competições de Comunidade do Valorant.

Trata-se de uma série de conceitos e prmissas que identificam os valores pelos quais o jogo se deverá reger no mundo dos eSports.

Para a sua génese, e até ao arranque da Closed Beta (teve início a 7 de abril), a equipa de eSports de Valorant liderada pelo Whalen Rozelle, Senior Diretor of Global eSports, reuniu com mais de 100 organizações de eSports para partilhar a sua visão embrionária e recolher feedback.

“Estamos muito surpreendidos pelo interesse e entusiasmo à volta do Valorant. Temos grandes sonhos relativamente ao que este jogo se poderá tornar enquanto eSport e estamos prontos para embarcar numa aventura longa para o alcançar” disse Rozelle. “O nosso foco principal, para já, é estabelecer parcerias com jogadores, criadores de conteúdo, organizadores de torneios e developers, para alicerçar o ecossistema do Valorant“.

Overwatch, CS:Go e Fortnite que se cuidem. Está a chegar um novo rival. Teremos, no entanto, de aguardar para ver se “pega”.